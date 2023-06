Kindercarrousel Zedelgem laat ouders Huis van het Kind ontdekken

Huis van het Kind, een samenwerking tussen organisaties voor het welzijn van het kind, pakte in Zedelgem opnieuw uit met de Kindercarrousel. Tijdens zo’n speelse ontmoetingsdag worden ouders wegwijs gemaakt waar ze terecht kunnen met hun vragen rond opvang, opvoeden en gezondheid van hun kinderen.

In dienstencentrum De Braambeier maakten tientallen ouders met jonge kinderen tijdens de speelse activiteiten van de Kindercarrousel kennis met Huis van het Kind. De overkoepelende naam is een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Zedelgem, Oostkamp en Damme, en de organisaties voor kinderen die bij ouders meestal al bekend zijn, zoals Kind en Gezin, Ferm Kinderopvang en kraamcentrum De Wieg.

Huis van het Kind verenigt zoveel mogelijk partners voor gezinnen, per gemeente, en in de drie gemeenten samen, en staat ouders en hun kinderen bij op maat. Het is een centraal aanspreekpunt voor ouders om ze passend door te verwijzen bij heel uiteenlopende vragen over onder meer zwangerschap, kinderopvang en opvoeden.

Kinderopvang en opvoedkundige adviezen

Huis van het Kind is, wat heet, preventieve eerstelijnszorg. Melissa Herssens, de verantwoordelijke van Zedelgem beheert het digitaal aanmeldpunt. Ze weet goed wat er leeft bij jonge gezinnen, en wat ook de noden zijn. “Via het loket kinderopvang krijgen wij vooral te maken met vragen over passende kinderopvangplaatsen, en over het nijpend tekort eraan. We helpen dus zo nodig zoeken naar opvang buiten Zedelgem.”

“Mijn collega’s van de opvoedingswinkel worden dan weer gevraagd voor opvoedkundige adviezen, De Wieg focust op de zwangere ouders en pasgeboren baby’s. We werken ook samen met de scholen met bv. Warme William, het project waarmee we inzetten op de mentale veerkracht van jonge kinderen. Wij zoeken echt in heel ruime zin oplossingen voor ouders en kinderen.”

Laagdrempelige activiteiten

Huis van het Kind zet volop in op informatie voor gezinnen, en biedt een waaier aan diverse activiteiten gericht op de ontwikkelingen van het jonge kind. Ouders doorverwijzen naar de juiste organisatie en hen kennis bijbrengen met laagdrempelige activiteiten, is de kerntaak.

“Voor bijvoorbeeld de workshops en de infoavonden die wij organiseren zijn geen inschrijvingen of inkomgelden nodig. Elk kind moet de kans en de mogelijkheid krijgen om hieraan deel te nemen”, duidt Melissa.

“Ouders komen dankzij onze activiteiten in contact met elkaar, en ook met de andere partners en het aanbod voor jonge kinderen in Zedelgem. Huis van het Kind wil alle gezinnen kunnen bereiken, ook de meest kwetsbare. Maar het gaat vooral ook over een leuke namiddag of avond beleven: een fijne ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen in Zedelgem.”

(HV)

Meer info: www.huisvanhetkinddoz.be of de Facebookpagina: Huis van het Kind Damme Oostkamp Zedelgem