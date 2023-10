Jonge gezinnen planten samen 117 nieuwe boompjes tijdens Geboortefeest

Alle jonge ouders die in 2022 een kindje kregen, werden uitgenodigd om een boompje te planten in het Geboortebos op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg in deelgemeente Roksem. Er werden 117 boompjes geplant. “Het geboortebos helpt ons elk jaar opnieuw om ons doel te halen om voor iedere inwoner in de stad een boom te planten. Tegen 2025 willen we 10.000 nieuwe bomen in de stad hebben”, belooft schepen van Bos Stijn Jonckheere. “Met de aanplanting van het geboortebos wil het stadsbestuur blijven investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving en de jonge inwoners een gezonde en groene omgeving bieden”, vult schepen van Milieu Gino Dumon nog aan. (foto LIN)