Ilse Coopman en Aagje Merlevede: “Voorzie kinderopvang in Brugse woon-zorgcentra”

In navolging van de gemeente Ardooie stellen Brugs N-VA-raadslid Ilse Coopman en Aagje Merlevede (lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst) voor om kinderopvang voor kinderen van personeelsleden te voorzien in de Brugse woon-zorgcentra.

“In Ardooie laat men de kindjes van de personeelsleden van de woon-zorgcentra deze zomer toe in de woon-zorgcentra waar zij werken. De rusthuizen voorzien op die manier zélf in de kinderopvang voor hun personeelsleden. De kinderen knutselen of spelen tussen de bewoners of helpen zelfs mee in de verzorging . Zo’n mooi en verbindend idee zou ook een warm initiatief zijn in Brugge”, stellen Aagje Merlevede en Ilse Coopman.

Opvang

Als jonge mama weet Ilse Coopman dat het niet makkelijk of erg duur is om tijdens de zomermaanden opvang te vinden voor (jonge) kinderen: “Als de personeelsleden van woon-zorgcentra hun kroost kunnen meenemen naar hun werk is dat een fantastische zaak. De bewoners genieten van het jonge leven in huis, de kinderen vinden het knutselen en spelen met een ouder in de buurt fijn en de personeelsleden hoeven zich geen zorgen te maken over opvang of kampen.”

“Kinderen en ouderen laten samen spelen werkt zeer verbindend”, stelt Aagje Merlevede, die ook zelf in de zorg werkt en lid is van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “We stellen voor om dit meteen in de woon-zorgcentra van Mintus mogelijk te maken. Ook jobstudenten kunnen in dit verhaal een rol spelen. Dat Mintus de voordelen van kleine kinderen in de buurt van senioren ziet, illustreert de aanwezigheid van een crèche bij het nieuwe woon-zorgcentrum Sint-Pietermolenwijk.”

Sporadisch

Volgens de Brugse schepen voor Sociale Zaken en Mintus-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) gebeurt het al af en toe dat kinderen met personeelsleden van de Brugse woon-zorgcentra meekomen: “Maar dat is eerder sporadisch en niet structureel of op georganiseerde wijze. Het gaat ook altijd om kinderen die zichzelf kunnen bezig houden, of meelopen of beetje mee helpen bij het familielid.”

“Er is dus geen personeel dat instaat voor de opvang, er wordt ook geen activiteitenaanbod voorzien. Vaak gaat dit ook om een beperkte periode, bijvoorbeeld in afwachting dat de speelpleinwerking opent, of dat opa en oma beschikbaar zijn, of de partner klaar is met werken. Ook doorheen het schooljaar kan het al eens gebeuren dat kinderen meekomen in afwachting dat de schoolpoort open gaat.”

Jobstudenten

“In Ardooie gaat men een stap verder. Daar wordt met jobstudenten een kinderopvang georganiseerd in het WZC, waarbij een aantal activiteiten samen met de bewoners worden georganiseerd”, vervolgt Pablo Annys. “Dat dit voor beide partijen, jong en oud, aangenaam kan zijn om samen te knutselen, te spelen, praten, wandelen….staat vast. Dat zien we wanneer er klassen op bezoek komen, wanneer er activiteiten zijn voor kleinkinderen.”

“Maar Mintus kan bezwaarlijk vakantie-opvang organiseren, uitsluitend voor het personeel van de woon-zorgcentra. Alle personeelsleden van Mintus, OCMW, de welzijnsverenigingen, de stad,… zouden hier dan toegang toe moeten hebben. Los van het financiële plaatje (koken kost geld) zijn er heel wat organisatorische problemen. Lang niet in elk woon-zorgcentrum hebben we de ruimte beschikbaar om kinderopvang te organiseren.

Nieuwe kinderopvang De Krullenaar

“Als schoenmaker blijven we ook graag bij onze leest en verwijzen we dan ook door naar organisaties die hier ervaring mee hebben en de nodige pedagogische deskundigheid. In de eerste plaats denken we dan uiteraard aan het aanbod van ons eigenste Blauwe Lelie. Zij bieden nu op verschillende plaatsen kinderopvang aan, waar iedereen, ook onze personeelsleden, aan democratische tarieven gebruik kan van maken.”

“Eén van die locaties is overigens campus Sint-Pietersmolenwijk waar sedert 1 juli de buitenschoolse kinderopvang De Krullevaar gevestigd is naast het woon-zorgcentrum, net als de voorschoolse kinderopvang ’t Stampertje. Ook de stad Brugge heeft een uitgebreid aanbod aan speelpleinwerking.”

Geen signalen

“Ik zou dus er dus niet snel toe overgaan om als Mintus zelf kinderopvang te gaan organiseren. Ik krijg op vandaag weinig signalen dat medewerkers hun opvang niet geregeld krijgen. Alvorens hier toe over te gaan, zou eerst bekeken moeten worden of er hier nood aan is. Het is een extra kostprijs, terwijl we tegelijk signalen krijgen dat we zuiniger moeten werken. Er is een uitgebreid aanbod in Brugge, georganiseerd door De Blauwe Lelie en de Stad, aan democratische tarieven.”

“Algemeen kunnen we wel stellen dat het inderdaad zeer waardevol en verbindend is dat kinderen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Om die reden worden bijvoorbeeld klassen altijd warm onthaald in onze woon-zorgcentra. In wzc De Vliedberg hebben we zelfs een structurele samenwerking met het tweede leerjaar van basisschool De Stempel die elke week op dinsdag in het woon-zorgcentrum aanwezig is”, aldus Pablo Annys.

Vacatures

Zou gepaste kinderopvang voor het personeel van en in de woon-zorgcentra er ook voor kunnen zorgen dat de vacatures bij Mintus sneller ingevuld raken? Volgens Pablo Annys is Mintus momenteel op zoek naar 19 verpleegkundigen en 30 zorgkundigen voor de zeven woon-zorgcentra samen:

“En dat voor een formatie van in totaal 131 verpleegkundigen en 194 zorgkundigen. We blijven continu op zoek naar goede verpleegkundigen en zorgkundigen. Als je weet dat de spanningsratio voor verpleegkundigen 0.1 is (aanbod tegenover vacatures) betekent dit dat je 10 procent kans hebt om iemand te vinden voor je vacature in de Brugse regio….”