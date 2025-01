Iconische ooievaar licht op bij elke geboorte in az groeninge

Op het dak van het hoekpand op de Grote Markt staat al sinds de vorige eeuw een ooievaar met pasgeboren baby in de snavel. Het iconisch beeld deed tot 2000 dienst als uithangbord voor ‘De Ooievaar’, een bekende kinderkledingwinkel. Het beeld werd recent in ere hersteld en krijgt nu een nieuwe functie. Voortaan zal de ooievaar oplichten bij elke geboorte in az groeninge, als symbool van nieuw leven.

De ooievaar is al sinds 1936 het symbool van de voormalige kinderkledingwinkel De Ooievaar, die onderaan het hoekpand op de Grote Markt 23 gehuisvest was. Het is de eigenaar zelf (Felicien Lacombe) die het reclamebeeld met ooievaar ontwierp. In 1948 werd het uithangbord bevestigd aan de tweede verdieping. Na ingrijpende verbouwingen in 1951 kreeg de lichtreclame een vaste plek op het dak van het hoekpand. Sinds de sluiting van de winkel in 2000 stond de ooievaar er wat werkloos bij. Daar komt nu verandering in.

Plaatsing van de ooievaar:



Net voor de zomer werd de ooievaar weggehaald en in ere hersteld. Sinds deze week is de ooievaar terug, mét een nieuwe functie. Bij elke geboorte in az groeninge zal de ooievaar oplichten. Vanaf de materniteit kan met één druk op de knop de ooievaar tot leven worden gebracht om de stad te laten weten dat er een kindje geboren is. Het licht blijft telkens 3 minuten branden. Deze hartverwarmende traditie geldt voor élk kind dat geboren wordt in het ziekenhuis, ongeacht de woonplaats. Bij sterrenkindjes krijgen de ouders de keuze of ze de ooievaar willen laten oplichten.

“We hadden niet gedacht dat de ooievaar ooit zou teruggeplaatst worden”, zeggen de drie dochters van Felicien Lacombe. “We vinden de link met het ziekenhuis een lumineus idee”, knipoogt Rita. “Papa zou super fier en vereerd zijn mocht hij nu kunnen zien dat zijn levenswerk in ere hersteld is en terug op zijn vaste plaats prijkt.”

“Met deze nieuwe traditie wordt niet enkel een stukje Kortrijkse nostalgie in ere hersteld, maar krijgt de stad ook een zichtbaar symbool van hoop en vreugde. We waren al een hele tijd op zoek naar een creatieve manier waarop we geboortes konden visualiseren. Met het oplichten van deze iconische ooievaar bij elke geboorte brengen we de geschiedenis en de toekomst van Kortrijk samen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.