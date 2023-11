Het eindejaarsgevoel van Hendrik Vandenbruwane, algemeen directeur van de stad Tielt: “Oudejaar vieren we ieder jaar met zes bevriende koppels”

Hendrik Vandenbruwane is geen tafelspringer, maar de algemeen directeur van de stad Tielt komt maar al te graag buiten in zijn stad. Van sport tot cultuur, als het maar tussen de mensen is. Met de eindejaarsfeesten in het verschiet konden we hem strikken voor een babbel over zijn doen en laten.

Opgroeien deed hij in zijn kinderjaren in Dentergem, maar school liep hij onder meer aan het College in Tielt. “En ik heb me dan ook altijd een Tieltenaar gevoeld. Zeker nu ik er al zowat de helft van mijn leven woon”, zegt Hendrik Vandenbruwane (45). “En de meeste van mijn vrienden heb ik ook overgehouden aan mijn periode in het College.”

Voor zijn hogere studies trok hij naar Gent, waar hij aan UGent eerst een master in de geschiedenis behaalde en er daarna nog een jaartje economie aan toevoegde. “Ik heb eerst twee jaar lesgegeven, aan Sint-Jozef en het VTI in Tielt. Daarna kon ik aan de slag bij de stad. Ik ben eerst vijf jaar cultuurbeleidscoördinator geweest, vervolgens ongeveer eenzelfde periode verantwoordelijk voor de dienst vrije tijd in onze stad. Uiteindelijk nam ik deel aan het examen van stadssecretaris, die functie nam ik op in 2015 en met de nieuwe beleidsperiode in 2018 werd dat omgevormd tot de functie van algemeen directeur. En dat ben ik nu nog steeds”, klinkt het.

Voorbereidingen fusie

De officiële bekrachtiging moet nog in december volgen, maar ondertussen is men op beide stad- en gemeentehuizen al druk doende om tot een fusie van Tielt en Meulebeke te komen. “Als het groen licht er komt, dan staan we weer voor heel wat uitdagingen. Die zijn heel divers: van juridische zaken tot praktische zoals het ontdubbelen van dubbele straatnamen.”

Hendrik Vandenbruwane is niet alleen de algemeen directeur van de stad, hij is ook een inwoner die zich graag tussen de andere Tieltenaars begeeft. “Mijn vrouw Joke Dhuyvettere en ikzelf zijn nogal sociale mensen, heel ons gezin heeft dat overigens.”

Hendrik en Joke zijn de ouders van drie zonen: Gust (16), Jef (15) en Tuur (13). “Het zijn alle drie skaters en ze zijn actief in diverse verenigingen: voetbal, floorball en De Torenvalk. Dus zijn wij als ouders daar zelf ook vaak van de partij. Maar ook als er iets te doen is in Tielt, kun je ons vaak aantreffen. Met de kinderen? Die gaan al graag hun eigen weg. Neem nu de Tieltse Feesten, wij zijn daar, zij zijn daar en we lopen elkaar wel eens tegen het lijf”, glimlacht papa Hendrik.

Tielt Zomert en Wintert

In de eerste jaren van zijn carrière kon Hendrik Vandenbruwane heel wat zaken mee helpen organiseren. “Cultuur is nog altijd een van mijn interessevelden en Tielt Zomert hebben we opgestart toen ik nog de leiding had over de vrijetijdsdiensten. Daarin bundelden we heel wat activiteiten van de stad én de verenigingen. Dat bestaat nu nog altijd en daaruit is ook Tielt Wintert gegroeid.”

En met de eindejaarsperiode voor de deur laat de algemeen directeur eens in zijn kaarten kijken. “Een shopper is er aan mij niet verloren gegaan, het shoppinggedeelte van Tielt Wintert laat ik aan mijn echtgenote over. Maar op de kerstmarkt zullen we zeker op post zijn. En ik kijk ook uit naar de nieuwjaarsreceptie van de stad Tielt die hier ieder jaar op de markt wordt georganiseerd. Heel wat Tieltenaars komen erop af, er heerst ook een groot gemeenschapsgevoel onder onze bewoners. Als stad hebben we hier alle infrastructuur voor sport, cultuur, scholen… Maar je hebt hier niet het grootstedelijke gevoel. De mensen kennen hier elkaar nog.”

Ook de feestdagen liggen in ’t verschiet en die worden best druk. “Kerstmis staat vooral in het teken van de familie, op oudejaarsavond vieren we sinds jaar en dag met een zestal bevriende koppels. Ieder jaar gaan we bij iemand thuis en jawel, dit jaar is het bij ons. Dan staan mijn vrouw en ikzelf in de keuken, we doen dat ook allebei graag. We kijken er al naar uit.”

2024 verkiezingsjaar

2024 wordt op professioneel vlak best een druk jaar. Allicht zal de fusie met Meulebeke in de laatste rechte lijn zitten, er staan zowel in juni als in oktober verkiezingen gepland. “En er moet een nieuw beleidsplan voor de komende legislatuur voorbereid worden. We zullen dus weten wat te doen”, knipoogt de algemeen directeur.