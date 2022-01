Guillaume Van Keirsbulck is papa geworden van een zoontje

Heugelijk nieuws voor wielrenner Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Fenix) en zijn vriendin Taïsa Coomans uit Tielt. Op 13 januari werden ze de trotse ouders van hun eerste kindje Giulio.

Guillaume Van Keirsbulck stelde trots zijn zoontje Giulio voor op Instagram. Vorig jaar sprak hij nog in onze krant over zijn verhuis naar Tielt en kinderwens. Nu komt die droom uit. “Welkom in onze gekke wereld, de beste dag van ons leven”, schreef de 30-jarige Tieltenaar online.

Vandaag (maandag 17 januari) moest de wielrenner al voor enkele dagen afscheid nemen van zijn pasgeboren zoontje. Hij vertrok op stage naar Spanje met zijn ploeg Alpecin-Fenix.