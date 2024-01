“Groter toeval bestaat niet”: West-Vlaamse tweelingen delen zelfde naam én verjaardag

Beste lezers, maak kennis met Noël en Joël. Of het is te zeggen: maak kennis met de twee tweelingen die allebei op kerstavond geboren zijn én exact dezelfde voornamen hebben. Ja, je leest het goed… Zou er een groter toeval bestaan? Wij trokken alvast met Noël en Joël Boussemaere (72 jaar en één maand jong) naar Noël en Joël Cambier (één maand oud). “We zagen hun geboortefoto in jullie krant en we konden het eerst ook niet geloven.”

Vraag in om het even welk gokkantoor hoe groot de kans is dat een tweeling die op dezelfde datum geboren wordt, dezelfde namen krijgt als dik zeventig jaar geleden en ze zullen er eens smakelijk lachen.

Toch voltrok dit unieke kerstverhaal zich op 24 december 2023. In AZ West in Veurne slaakten Noël en Joël Cambier om respectievelijk 15.16 en 15.18 uur hun eerste kreetjes, tot grote vreugde van mama Madison Hamers (29), papa Robie Cambier (33) en broertje Louis (3) die ook in Veurne wonen.

“Eigenlijk waren onze zoontjes uitgerekend voor 24 januari, maar ze besloten een maandje eerder ons gezinnetje te vervolledigen”, openen de trotse ouders hun verhaal. “En hoewel het perfect mogelijk zou zijn, hebben hun namen niks met Kerstmis te maken. We wisten al maanden dat we hen Noël en Joël zouden dopen. Prachtige namen, toch?”

Kloosterzuster

Aan de andere kant van de tafel zitten twee 72 jaar oude broers met grote ogen te luisteren. Want wat er zich in Veurne afspeelde, maakten zij op 24 december 1951 ook zelf mee.

In de Kliniek Zwarte Zusters in het centrum van Ieper kwamen om 13.30 en 13.40 uur Noël en Joël Boussemaere ter wereld. Destijds een verrassing van formaat, want hun ouders wisten niet dat er een tweeling op komst was. “Toen ik geboren was, zei de vroedvrouw dat er nog eentje zou volgen”, glimlacht Noël, de oudste van de twee.

“Eigenlijk moest ik Emmanuel heten. Onze ouders hadden geen tweede naam klaar en daarom suggereerde de vroedvrouw – een kloosterzuster – onze beide huidige namen. Wij zijn dus wel wat aan Kerstmis gelinkt.”

Noël, die net als zijn broer een mooie carrière in het onderwijs achter de rug heeft, merkte in deze krant de geboortefoto van hun naamgenoten op. “Die schoof hij me op oudejaarsavond onder mijn neus”, grinnikt Joël. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Een tweeling die dezelfde namen heeft én op dezelfde dag in het jaar geboren is, een groter toeval kan haast niet.”

Joël trok zijn stoute schoenen aan en belde de materniteit van het Veurnse ziekenhuis op. “Daar werden onze zoontjes echt in de watten gelegd. Ze sterkten na de geboorte nog een dikke week in de couveuse aan en net op het moment dat Joël belde, waren we bij onze tweeling op bezoek. We wisten niet wat we hoorden. En uiteraard wilden we de oude Noël en Joël ontmoeten.”

Een maand na de geboorte schuiven Noël en Joël senior, die allebei al een uitgebreid nageslacht op de wereld hebben gezet, aan voor koffie bij hun jonge naamgenoten. “We voelen ons ergens wel met hen verbonden”, zeggen ze. “Het zijn echte schatten. Het doet ons wel iets om ze te mogen vasthouden.”

Robie, in het dagelijkse leven aan de slag bij de gemeente Middelkerke, en Madison, zorgkundige in WZC Ter Linden in Veurne, knikken. “Het zijn twee droombaby’s. En hun broertje Louis zorgt heel goed voor hen. We genieten met volle teugen.”

Warm nestje

Noël en Joël senior groeiden samen met hun andere broer en vier zussen op en zijn nog altijd twee handen op één buik. “Ik ben naar Sint-Kruis bij Brugge verhuisd, Noël bleef in de Ieperse deelgemeente Boezinge wonen.”

“Het grote verschil is dat onze Noël en Joël een twee-eiige tweeling is. Al zullen we ze als baby wel af en toe dezelfde outfit geven. Schattig, toch?” – mama Madison en papa Robie

“We hebben een erg goed contact en ook onze interesses lopen gelijk. We zijn allebei ons hele leven actief geweest in schoolmiddens, een gezonde fascinatie voor geschiedenis… Maar nu bepalen we wel zelf onze kledingkeuze”, knipoogt Joël. “Tot onze prille tienerjaren lieten onze ouders ons altijd dezelfde outfit dragen. We hebben kinderfoto’s waarop zelfs wij niet weten wie wie is. Nu heb ik een ringbaardje, Noël een snor. Dat maakt het onderscheid wat eenvoudiger.”

“Die weg zullen wij niet bewandelen”, pikken Robie en Madison in. “Onze Noël en Joël is een twee-eiige tweeling, al zullen we ze als baby wel af en toe dezelfde tenue geven. Dat maakt het nóg schattiger. Het belangrijkste is dat we ze al onze liefde zullen geven.”

“Daar twijfelen we niet aan”, aldus Noël en Joël senior. “Ze zullen in een erg warm nestje opgroeien. Dat zien we.”

In de armen sluiten

En zal kerstavond vanaf nu een extra gouden randje krijgen? “Natuurlijk”, glundert mama Madison. “Er zal sowieso een extra cadeautje onder de kerstboom liggen. Al ben ik wel blij dat ze niet op 25 december of 1 januari geboren zijn.”

“Wij vinden het al ons hele leven fantastisch om op kerstavond onze verjaardag te kunnen vieren. “Voor ons stond dat niet synoniem met een hele lading geschenken, maar het waren ook andere tijden. Sowieso komt op zo’n avond de hele familie automatisch samen. Niks leuker dan op die momenten nog een tweede keer te kunnen klinken op een verjaardag.”

Sowieso zullen Noël en Joël senior contact houden, beloven ze. “Af en toe een mailtje om te horen hoe onze opvolgers het stellen. We vinden het al heerlijk om ze even in de armen te kunnen sluiten. Alsof de geschiedenis zich herhaalt.”