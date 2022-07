Gouden koppel Hubert en Rosa: “Liefdesvonk sloeg over tijdens gymkana”

Hubert Van Ryckeghem en Rosa Vandemaele uit de Lendeledestraat in Ingelmunster vierden hun gouden huwelijksbruiloft in Salons Gistelhove in Izegem. Burgemeester Kurt Windels en schepen Martine Verhamme gingen even langs.

Hubert (71) werkte 13 jaar in de garage Scania in Kuurne. Daarna stond hij op de loonlijst van het bedrijf Clovis-Matton in Kerkhove. Op vraag van Scania keerde Hubert terug naar z’n vorige werkgever, waar hij bleef werken tot in 2011. “Ik stond in voor het onderhoud en de depannages aan vrachtwagens. In opdracht van de diverse Scania-vestigingen voerde ik herstellingen uit aan hun vrachtwagens”, vertelt Hubert. Rosa (76) werkte tien jaar op het ouderlijk landbouwbedrijf. Na het huwelijk werkte ze in de garage Dewitte in Kortrijk en zo’n 20 jaar in de Peugeot-garage Vandecasteele in Kuurne. Ze ging met voertuigen naar de autokeuring, stond in voor het onderhoud van de toonzaal, … In 2006 stopte ze met de arbeid.

Hubert en Rosa leggen een kaartje bij de Senioren Middengroepen in Ingelmunster en bij Neos in Lendelede. Vlas is eveneens als een rode draad verweven doorheen Huberts leven, én ook de passie voor vrachtwagens blijft. Hij kijkt ook naar wielerwedstrijden op tv. Het echtpaar gaat eveneens graag uit eten.

Liefdesvonk sloeg over tijdens gymkana

Hubert kende Rosa al, maar de liefdesvonk sloeg over tijdens gymkana – een soort Spel Zonder Grenzen – in Lendelede. Op 25 mei 1972 trouwden ze voor de wet en een dag later voor de kerk in Lendelede. Ze woonden een jaar bij haar ouders in Lendelede, drie jaar in Heule en nu al 46 jaar in de Lendeledestraat in Ingelmunster. Ze hebben vier kinderen: Mieke (1973 – getrouwd met Geert Boucherie/Beselare), Ilse (1979/Gullegem), Ines (1981 – getrouwd met Kurt Vanslembrouck) en Karen (1983 – tien weken later overleden). De jubilarissen hebben zes kleinkinderen.

Tijdens het bezoek van de burgemeester en schepen aan Salon Gistelhove werden er meerdere geschenken uitgereikt, waaronder een brief van het koningshuis, bloemen en een boek van de oorlogsjaren.

