Gits verwelkomt ‘gouden’ stamboomfeest Maes

De familie Maes – afstammelingen van het echtpaar August Maes-Vermeersch – is in Gits al generaties lang welbekend, onder meer op de wijk De Grijspeerd, maar zondag kwamen nog zo’n 200 extra leden van de stamboom naar het dorp afgezakt voor een stamboomfeest. Bijzonder was wel dat dat het net 50 jaar geleden is dat deze familie voor de eerste keer zo’n reünie organiseerde. In Gits gebeurde dat nu voor de 12de keer.

Met zo’n familienaam – Maes is de derde meest voorkomende in België – zijn er natuurlijk veel verschillende families Maes. Hier gaat het om afstammelingen van Josephus Maes en Maria-Jozefa Nuyttens die in 1742 in Sint-Denijs (Zwevegem) trouwden maar nadien in Kortemark-Elle gingen boeren: van daaruit ‘gingen en vermenigvuldigden’ ze zich en zijn de nazaten overal uitgezwermd.

17 jubilerende koppels

Het feest begon naar familietraditie met een eucharistieviering in de kerk van Gits. Priester Donald Loose, afkomstig van Sint-Jozef-Hooglede, ging voor. Orgeliste Christine Thomas, ook een Maes-telg, was speciaal uit Engeland overgekomen. Op het feest zelf in De Oude Melkerij werden naar goede gewoonte heel wat familieleden gehuldigd. Gertrude Maes (94) uit Merkem en Jozef Maes (87) uit Torhout waren de oudsten. Lucien Baes uit Lichtervelde (geboren op 18 augustus) was de allerjongste, Hector Maes (4) uit Sint-Amandsberg de jongste Maes. Marie-Anne Maes uit Namen en Ingrid Vermoere uit Lommel waren de verstkomenden.

Er waren maar liefst 17 koppels die sinds het vorige feest een diamanten of gouden huwelijksjubileum mochten vieren. Christiane Maes en Noël Verstraete uit Nieuwkerke zijn meer dan 60 jaar getrouwd. De gouden koppels waren: Norbert Mommerency-Ginette Baeckelandt uit Izegem, Frans Malengier-Anita Deleu uit Wervik, Hilda Demasure-Norbert Vanoost uit Moorslede, Juliaan Maes-Yvonne Taveirne uit Boezinge, Rosa Boone-Frans Logghe uit Diksmuide, Willy Malengier-Rosa Delanote uit Zonnebeke, Brigita Maes-Gilbert Vanderper uit Hooglede, Ferdinand Deschodt-Arlette D’Hoze uit Adinkerke, Joris Maes-Rita Rogiers uit Torhout, Nicole Watteyne-José Vansteenkiste uit Torhout, Monica Maes-Marcel Verduyn uit Hooglede, Daniël Derck-Christine Ovaere uit Lendelede, Aurel Maes-Annie Delbeke uit Gits, Marc Maes-Erna Seys uit Werken, Maurits Gekiere-Paula Depoorter uit Watou en Marc Malengier-Diana Haeyaert uit Wijtschate. Pater scheutist Erik Maes uit Proven vierde zijn gouden priesterjubileum. Allen kregen geschenken.

Het was niet alleen het twaalfde stamboomfeest in 50 jaar, bovendien worden alle familiegegevens bijgehouden en is er nu al een zevende bijgewerkt boek verschenen.

(NOM)