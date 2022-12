Gilbert en Yvonne uit Houthulst zijn een diamanten paar

Op zondag 11 december kwamen Gilbert Degraeve (86) en Yvonne Derdaele (84) met hun familie naar het gemeentehuis in Houthulst, om hun diamanten jubileum te vieren.

Gilbert is geboren in Houthulst, Yvonne in Merkem. Het paar huwde op 15 december 1962 en kreeg twee kinderen: Franky, die in Jonkershove woont, en Patricia die gehuwd is met Danny Staelen, in Jonkershove woont en ook twee kinderen heeft. Dochter Sarah is gehuwd met Laurens Terryn.

Zij zijn de ouders van Caithlyn en Jasmine en wonen in Sleihage. Zoon Laurens woont in Jonkershove. Het paar geniet samen van ieder moment en vooral van de kinderen, kleinkinderen en de achterkleindochters. Op de foto herkennen we zittend Patricia Degraeve met op schoot Caithlyn Terryn, de jubilarissen Gilbert Degraeve en Yvonne Derdaele en Franky Degraeve.

Staand zien we gemeenteraadslid Julie Descheppere, schepen Jeroen Vandromme, Laurens Staelen, Danny Staelen, Sarah Staelen, Laurens Terryn met dochtertje Jasmine op de arm, gemeenteraadslid Olivia Masschelein en schepen Erik Verbeure. (ACK/foto ACK)