Gehoortesten Kind & Gezin voortaan ook in Oudenburg

Kind en Gezin, anders genoemd Opgroeien, biedt in de eerste weken na de geboorte een gehoortest aan. Met de gehoortest kunnen aangeboren gehoorafwijkingen al kort na de geboorte worden opgespoord. Het vroegtijdig vaststellen en verder begeleiden van gehoorvermindering is noodzakelijk voor een goede spraak- en taalontwikkeling en om de baby maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Sinds kort neemt Kind en Gezin gehoortesten af bij pasgeborenen in het Huis van het Kind. “Deze testen worden afgenomen in het Huis van het Kind. Hierdoor moeten kersverse ouders niet langer naar de omliggende gemeenten”, zegt schepen van Gezin Romina Vanhooren, schepen van Jeugd en Gezin.

“Deze gehoortesten zijn dus heel belangrijk in de verdere ontwikkeling van jonge kinderen. Tot op vandaag kon dit enkel in de consultatiebureaus van Gistel, Eernegem of Oostende. In samenwerking met Kind en Gezin kunnen deze gehoortesten nu ook in het Huis van het Kind. Dit gaat wel enkel over de gehoortesten voor jonge baby’s. Verdere opvolging van de jonge kinderen blijft voor de rest wel plaatsvinden in de bestaande consultatiebureaus van Kind en Gezin.”

De regioverpleegkundige van Kind en Gezin brengt na iedere geboorte (met uitzondering van de vakantieperiodes) een eerste huisbezoek aan de kersverse ouder(s). Op dat moment krijgen de ouders heel veel info. Omdat de gehoortesten, en dus ook de regioverpleegkundige, in functie van de gehoortesten aanwezig zal zijn in het Huis van het Kind kunnen ouders dichtbij terecht met al hun vragen.

“Gezinnen leren zo het Huis van het Kind van dichtbij kennen en kunnen indien nodig rechtstreeks doorverwezen worden. Verder krijgen de gezinnen, indien ze het wensen, informatie over de werking van de sociale kruidenier, het Huis van het Kind en het daaraan verbonden ruilwinkeltje”, verduidelijkt Romina Vanhooren nog.

Om de gehoortesten mogelijk te maken kreeg het Huis van het Kind een nieuwe meet- en babyweegschaal van Rotary Gistel vzw.