Geboortebomen sieren het Krekelpark

Meulebeke houdt er een mooie traditie op na om voor alle nieuwgeborenen van het afgelopen jaar geboortebomen te voorzien. Dit jaar beleefde die traditie die door het gemeentebestuur en de plaatselijke Gezinsbond in stand gehouden wordt haar 25ste editie. Burgemeester Verwilst: “Van oktober 2023 tot en met september 2024 werden er in Meulebeke 90 kinderen geboren: 38 jongens en 52 meisjes. We houden van traditie en van symboliek en om die redenen staan er nu in het pas aangelegde Krekelpark 12 prachtige notelaars die straks voor heerlijke vruchten zullen zorgen en de parkbezoekers deugddoende schaduw zullen aanbieden.” Lieven Pattyn, voorzitter van de Gezinsbond: “Welkom aan de 26 families die hier verzameld zijn de boomaanplant bij te wonen. Met onze Gezinsbond blijven we ons inzetten om al onze leden en hun kroost zo goed mogelijk bij te staan.” Na de boomaanplant ontvingen de aanwezige ouders een boomdiploma en konden ze tijdens een gezellige babbel genieten van heerlijke, warme soep. Op de foto zien we de aanwezige ouders met hun jonge kroost samen met de burgemeester, schepenen en bestuursleden van de Gezinsbond. (LB/foto Luc)