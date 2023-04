Dubbel viergeslacht: Van Jenny tot Mae-Lynn

In de Hospicestraat in Wijtschate mocht onze fotograaf een dubbel viergeslacht vastleggen. Jenny Degryse (84) uit Roeselare is de stammoeder. Christa Desmedt (55) uit Zonnebeke is de tweede in de rij. Shany Vandenbussche (23) woont in Roeselare, samen met haar dochtertje Mae-Lynn Thielemans (2 maanden). Yara Vandenbussche (28) uit Wijtschate is de mama van de kleine Leonora Fache (drie maanden). (foto EF)