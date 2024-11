Diamanten feest voor Willy Keygnaert en Jacqueline Carpentier

Willy Keygnaert (85) en Jacqueline Carpentier (83) uit de Onze-Vrouwedreef in Poperinge vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

Willy werd geboren in Poperinge op 28 oktober 1939. “Ik volgde de lagere school in Poperinge, vijf jaar in het college en drie jaar in de gemeenteschool De Kouter”, vertelt Willy. “Van mijn 18 tot mijn 21 werd ik beroepsmilitair. Ik werd gekazerneerd in Turnhout, Ossendorf, Amey en Duren. Daarna werkte ik gedurende 14 jaar in Frankrijk, in een spinnerij in Tourcoing, zoals zoveel Poperingenaars van mijn leeftijd toen. Daarna verhuisde ik naar Picanol in Ieper. Maar toen ik 54 jaar was, moest ik samen met 300 andere personeelsleden verplicht met brugpensioen. Alles samen heb ik 40 jaar gewerkt.”

Jacqueline werd geboren op 16 november 1941 in Poperinge. “Ik liep school bij de zusters Benedictinessen, tot mijn 15 jaar. Daarna ging ik werken in de fabriek van Multisac in Poperinge. Ik was daar gedurende 42 jaar actief, tot ik aan mijn 55 jaar met pensioen ging”, zegt Jacqueline.

Tijdens een dansje

De twee leerden elkaar kennen in het café van Jacquelines ouders. “Dat was in De Sportvriend, op het einde van de Casselstraat”, vertelt Willy. “Tijdens een dansje sloeg de vlam over. Ik moest nog veertien dagen soldaat zijn en ik weet nog dat het op een 11de november was, want Jacqueline moest ook niet werken die dag. We trouwden op 3 oktober 1964 en woonden eerst drie maanden bij mijn ouders in. Daarna woonden we drie jaar aan ’t Zwijnland en nu wonen we al 55 jaar in de Onze-Vrouwedreef.”

Het koppel was jarenlang actief bij wandelclub De Witsoonestappers in Krombeke. “Maar nu gaat dat niet meer”, stelt Jacqueline. “We blijven wel steunende leden. En vroeger trokken we ook elk jaar twee keer voor een week naar de Moezelstreek.”

Het echtpaar heeft geen kinderen, maar wel een grote familie.