Ancha is nieuwjaarsbaby in AZ Delta in Roeselare: “Extra speciaal”

In AZ Delta in Roeselare werden mama Saine Fatou (32) en papa Alhagie Ousman Gaye (47) woensdag kort na de middag de fiere ouders van een nieuwjaarskindje.

“We zijn al sinds zondag in het ziekenhuis. We hebben de overgang van oud naar nieuw niet echt kunnen vieren, maar nu is het dubbel feest”, aldus de papa die Gambiaanse roots heeft, maar al sinds 2012 in Roeselare woont. De ouders gaven hun kindje de naam Ancha. “Ons eerste kindje en dan onmiddellijk een nieuwjaarsbaby. Dat is extra speciaal.”