Ancha en Nora zijn de nieuwjaarsbaby in AZ Delta in Roeselare: “Extra speciaal”

Twee nieuwjaarskindjes werden er verwelkomd in het AZ Delta in Roeselare.

In AZ Delta in Roeselare werden mama Saine Fatou (32) en papa Alhagie Ousman Gaye (47) woensdag kort na de middag de fiere ouders van een nieuwjaarskindje. “We zijn al sinds zondag in het ziekenhuis. We hebben de overgang van oud naar nieuw niet echt kunnen vieren, maar nu is het dubbel feest”, aldus de papa die Gambiaanse roots heeft, maar al sinds 2012 in Roeselare woont. De ouders gaven hun kindje de naam Ancha. “Ons eerste kindje en dan onmiddellijk een nieuwjaarsbaby. Dat is extra speciaal.”

© BF

Het eerste kindje van het nieuwe jaar geboren in AZ Delta in Roeselare heeft de naam Nora gekregen. Ion Vition (31) en zijn vrouw Anamaria Vition (32) werden woensdag omstreeks 11.15 uur de fiere ouders van een dochter. “Ons tweede kindje. Ons dochtertje Mara (5) werd nog in Roemenië geboren, maar inmiddels wonen we al vier jaar in Hooglede.” De bevalling was uitgerekend voor 14 januari. Nora kwam dus erg vroeg. “Maar op oudejaarsavond hadden we geen grote festiviteiten gepland. We bleven rustig thuis. Ik was wel wat zenuwachtig toen het duidelijk werd dat Nora zou geboren worden. Het is een beetje een rare dag om te bevallen, anderzijds is het natuurlijk wel erg speciaal. We zullen wel moeten bekijken hoe we in de toekomst het vieren van Nieuwjaar en het vieren van de verjaardag van Nora kunnen combineren.”