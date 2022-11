Aanplant geboortebos Bergmolenbos in Roeselare uitgesteld wegens slecht weer

Zondag stond er een grote boomplantactie gepland in het Bergmolenbos maar door het slechte weer van de voorbije weken ligt de site er te drassig bij. Dit jaar zou er ook een geboortebos worden aangelegd. Beide plantmomenten worden nu uitgesteld naar het voorjaar.

Tijdens het plantseizoen vindt er in Roeselare altijd een boomplantactie plaats. “De voorbije jaren moesten we acties afblazen wegens corona of laten doorgaan met een beperkt aantal aanwezigen. Nu zondag 27 november wilden we graag weer het grote publiek op de afspraak”, legt schepen van natuur en bos Michèle Hostekint uit. “Maar het weer is een spelbreker. Het terrein in de Babilliestraat is door het slechte weer amper begaanbaar. Daar bovenop waren er recent noodzakelijke grondwerken en ook daardoor is het terrein in een modderpoel veranderd.”

“Het Agentschap Natuur en Bos gaf ons het advies de plantdag uit te stellen want er zouden weinig overlevingskansen zijn voor bomen die we nu in dit weer en op dat terrein zouden planten.”

Dit jaar was het ook de bedoeling om het geboortebos verder uit te breiden. Een werkgroep ging de voorbije maanden aan de slag om dit project uit te werken.

Sterrenkindjes

“We hadden alle ouders van pasgeboren kindjes uitgenodigd om een boom te komen planten. Dit jaar zouden we ook de ouders van sterrenkindjes uitnodigen. Een bevraging leerde dat ook die ouders het zeer belangrijk vinden om voor hun kindje een boom te kunnen planten. Ook wie langer geleden al een kindje bij of net voor de geboorte verloor, kan nu in het geboortebos een boom planten.”

“Dat kan dus nu even niet doorgaan. Het bord met al de namen van de kinderen, ook de sterrenkinderen, prijkt nu al op het terrein waar straks de bomen komen. Dat zal in het totaal zo’n hectare extra bos worden met onder andere veldesdoorn, berk, haagbeuk, hazelaar, kornoelje en meidoorn. Dat alles dus om het beoogde doel van 100.000 bomen zo snel mogelijk te bereiken. Momenteel staat de teller al op 78.000 bomen en de komende maanden worden er nog eens drieduizend aangeplant.”

Wie zich inschreef voor de boomplantactie van nu zondag zal per mail op de hoogte gebracht worden van de annulatie en wordt uitgenodigd om in maart te komen planten. “De voorlopige nieuwe datum is 26 maart maar ook dan zijn we weer afhankelijk van het weer en de toestand van de site”, besluit schepen Michèle Hostekint. (Bart Crabbe)