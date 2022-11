80-jarigen van Diksmuide gevierd in OC Walnes in Woumen

Zondag 13 november werden de 80-jarigen van Diksmuide uitgenodigd in OC Walnes in Woumen voor een leuke samenkomst met een lekker etentje.

Er werden 135 uitnodigingen verstuurd, waarop 132 mensen antwoordden. In totaal kwamen 62 80-jarigen samen met partner, familielid of vriend naar de feestelijke dag. Ze werden verwelkomd door burgemeester Lies Laridon, waarna schepen Greet Dever een woordje uitleg gaf over de diensten en de vele ontspanningsmogelijkheden die er in Diksmuide zijn voor senioren. Daarna werd overgegaan tot het aperitief, een heerlijke maaltijd en muziek die voor amusement zorgde. Heel wat vrienden van de lagere school kwamen elkaar hier opnieuw tegen. Iedereen keerde met een blij gevoel terug naar huis. (ACK)