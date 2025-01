700 West-Vlaamse peuters naar de psycholoog

Tussen 1 januari en 30 november 2024 trokken 705 peuters met hun ouder(s) naar een psycholoog. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Het gaat over mensen die kozen voor een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog die aangesloten is bij WINGG, het West-Vlaamse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. In de praktijk ligt het cijfer dus wellicht nog hoger, want de plaatsen in zo’n netwerk (waar sessies meer terugbetaald worden) zijn beperkt.

Twijfels

In 2023 zaten er in dezelfde periode slechts 422 kindjes tussen 0 en 4 jaar in therapie. De drempel wordt volgens experts steeds kleiner. “Sowieso zijn er nu meer kinderpsychologen geconventioneerd, dus er is een inhaalbeweging bezig”, aldus klinisch psychologe Lotte De Schrijver.

“Daarnaast merken we dat de vorige generaties voor hulp bij de opvoeding vaak konden terugvallen op hun eigen ouders die niet of minder werkten. De huidige generatie ouders moet het vaker alleen doen, logisch dat ze buitenhuis dan ondersteuning zoeken bij twijfels.” (PS)