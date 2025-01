Gezin achter Roeselaars kersthuis is straks ook te zien in ‘Iedereen Beroemd’

Dat Senne Debaene zijn rijwoning in de Mandellaan ieder jaar tegen eindejaar tot een kleurrijke kerstattractie uitbouwt, weet heel de stad al. En straks zal ook heel Vlaanderen er kennis mee maken, want Senne en zijn gezin duiken ook op in ‘Iedereen Beroemd’ op tv.

Senne Debaene (34) is uit Izegem afkomstig en vond de liefde in de armen van Cindy Declercq (41). Lang moeten wij niet zoeken naar hun woning. De lichtjes branden nog niet op een zaterdagvoormiddag, maar de gezinswagen is ‘gepimpt’ tot rendier en een brievenbus bestemd voor de Kerstman maken duidelijk dat we aan het juiste adres zijn. Ondertussen is de passie van Senne ook overgeslagen op het hele gezin. Niet enkel dochter Judith (18), maar ook haar vriend Kevin is al helemaal mee in het verhaal. “Het is zowat vijf jaar geleden dat we in Aalst een huis zagen dat met computergestuurde lichtjes was versierd. Ik ben wat te rade gegaan bij mensen met ervaring, onder meer bij Dennis Pluy uit Bredene. En stap per stap is mijn collectie aan lichtjes, die ondertussen al flink de 10.000 stuks heeft overschreden, gegroeid. Kerstlichtjes moeten voor mij ook kleurrijk zijn, ik hou niet van witte lichtjes.”

“Het hele jaar rond draag ik kerstkousen en nu ook mondmaskers in het kerstthema” – Senne Debaene

“Maar iedereen zijn eigen smaak natuurlijk”, knipoogt echtgenote Cindy. “Normaal starten we op 7 december, dus daags na Sinterklaas, maar dit jaar zijn we ingegaan op de oproep om licht te maken voor de zorg.” Cindy werkt zelf als thuishulp, Senne is arbeider in ploeg bij Poco Loco. “Ook daar weten ze al van mijn fascinatie voor Kerstmis. Niet moeilijk ook, ik draag het jaar rond iets dat naar Kerstmis verwijst. Soms een kersttrui of een onderbroek, maar ik heb het hele jaar rond ook kerstsokken aan. En nu ook mondmaskers in het thema van Kerstmis.”

Laag verbruik

De lichtjescollectie kost uiteraard wat geld, maar dat relativeert Senne ook. “Iedere hobby kost wat en dat is nu toevallig de onze. Bovendien valt het verbruik van die lichtjes zeer goed mee. Als Cindy één keer de strijk doet, verbruikt dat meer dan al die lichtjes samen. Ik had nu ook een 3D-printer aangeschaft om zelf lichtjes in de vorm van sneeuwvlokken te maken. Maar mijn printer heeft voorlopig de geest gegeven, ik moet die eerst opnieuw in gang krijgen. Ieder jaar hebben we wel wat nieuws. Het meeste bestel uit China of de Verenigde Staten. In de VS is het aanbod enorm, daar zijn ze nog zotter dan wij hier zijn”, lacht Senne.

Hoogtevrees

Uiteraard krijgt het gezin ook heel wat reacties op het kleurenspektakel dat ze de in de Mandellaan creëren. “Dat begint al als we de lichtjes ophangen. Een huzarenwerkje, want eigenlijk heb ik hoogtevrees. Maar de mensen blijven vaak staan kijken en claxonneren ook soms. Vaak staat hier in ons stukje Mandellaan een file van auto’s die aan het wachten zijn voor de verkeerslichten. De mensen zwaaien dan eens en stemmen hun autoradio af op ons eigen FM-kanaal. We hebben een bereik van zowat 20 meter, maar wie op 95.5 afstemt, hoort de door ons geprogrammeerde muziek. Niet enkel kerstliedjes, dat zou te eentonig worden. Maar wel allemaal liedjes om vrolijk van te worden.”

Het kersthuisje in de Mandellaan 70 is een feëeriek lichtspektakel. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Ondertussen hossen de katten rond in de woning die – uiteraard – ook binnen helemaal versierd is. “De katten zijn het ondertussen wel gewend. Ze blijven mooi met hun pootjes van de lichtjes. Ook binnenin versieren is een hele opdracht. Alles wat dan normaal in de kasten staat, moet opnieuw weggeborgen worden, het hele huis staat hier dan plompvol. We hebben zelfs al een garage moeten huren om al ons materiaal in kwijt te kunnen. En ondertussen ben ik ook nog met een tweede verzameling begonnen. Ik spaar nu ook notenkrakers. Van mijn schoonzoon krijg ik er geregeld eentje en ook die collectie moet hier nog zijn plaats krijgen in huis. En ook zelf gemaakte peper- en zoutvaatjes begin ik nu te verzamelen….”

Duitse kerstmarkten

Senne is duidelijk gebeten door de verzamelwoede. Ieder jaar gaan Cindy en Senne ook met de bus naar enkele kerstmarkten. “Liefst in Duitsland. Keulen, Düsseldorf en Aken zijn daar onze favorieten. Je kan dat ook niet vergelijken met een kerstmarkt hier. Bij ons is dat wel gezellig, maar het is allemaal eten en drinken. In Duitsland heb je verschillende standjes en ieder jaar keren wij bepakt en bezakt terug. De mensen trekken altijd grote ogen als wij de bus opstappen. Maar dit jaar dus geen Duitse kerstmarkten, die zijn ook allemaal afgelast.”

En soms groeit de collectie ook uit na een schenking uit onverwachte hoek. “Het is al gebeurd dat mensen hier wat voor de deur kwamen zetten, zonder hun identiteit kenbaar te maken. Het is ook zo dat scholen speciaal een ommetje maken langs hier om eens te komen kijken. En zelf hebben we ook al een kleurwedstrijd georganiseerd met enkele winkels hier in de buurt. Er staat hier voor de deur ook een echte kerstbrievenbus ‘Letters to Santa’. Ook de postbode maakt daar gebruik van als ze er staat. Maar mensen stoppen er ook spontaan kerstkaartjes in. Dat mogen ze gerust blijven doen. Ik zit online ook in verschillende groepen waar we elkaar kerstkaarten toesturen. Zo kreeg ik er al uit Australië, maar ook uit Roeselare blijven die welkom.”

Cadeautjes openen

Dit jaar is alles wat moeilijker door corona natuurlijk. “Kerstmis mag je straks enkel vieren met je gezinsleden, maar dat doen wij eigenlijk sowieso altijd. We zijn dan met ons viertjes en dat is een topavond. Het staat hier in huis nu al vol met cadeautjes die we straks gaan openen. Voor ons is dat een topavond in familiale kring.”

En straks komt het gezin ook op tv. De opnameploeg van ‘Iedereen Beroemd’ kwam al langs. “Ik was best zenuwachtig. Iets vertellen als de camera rolt, voelt wat vreemd aan. Maar ze waren te gast bij verschillende kersthuisjes en die laten ze halfweg december in één week tijd op het tv-publiek los. Hopelijk heb ik het wat goed gedaan”, besluit Senne.