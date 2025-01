Gewezen voetbaltrainer en bestuurslid van KSKD Hertsberge Luc De Brabander overleden

Op 14 januari is Luc De Brabander (72) uit Oedelem na een korte strijd tegen een longziekte overleden. Hij was een bekend figuur in voetbalmiddens, als coach en bestuurslid bij KSKD Hertsberge. Maar hij was ook een kwarteeuw voetbalmedewerker voor KW/Brugsch Handelsblad.

Luc De Brabander zag het levenslicht op 14 september 1952 in Brugge, maar woonde zijn hele leven in Oedelem. “Papa groeide op in de Beernemstraat en verhuisde in 1980 naar Den Akker vlakbij het voetbalveld van Oedelem. Heel toepasselijk, gezien zijn liefde voor het voetbal”, vertelt zoon Nicolas De Brabander.

Oorlogsslachtoffers

Hij liep school in het OLVA Assebroek en het Sint-Leocollege in Brugge, waarna hij aan de Gentse Hogeschool een bachelor maatschappelijk werk behaalde. “Papa heeft enkele jaren in een ziekenhuis in Kortemark gewerkt, maar was het grootste deel van zijn actieve loopbaan in dienst van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers”, vervolgt dochter Sarah De Brabander.

Luc De Brabander ging tijdens zijn carrière jarenlang langs bij nabestaanden van slachtoffers van de twee wereldoorlogen, onder meer voormalige krijgsgevangenen, om na te gaan of zij recht hadden op een uitkering van de Belgische Staat. “Hij trok hiervoor naar de Westhoek de Vlaamse Ardennen om bij de mensen thuis aan te bellen”, aldus de kinderen. De overledene was de weduwnaar van Brigitte Van Belleghem en laat ook vier kleinkinderen na.

Trainer

Zelf voetbalde hij tot zijn 38ste levensjaar. Hij doorliep de jeugdrangen van Cercle Brugge en speelde twintig jaar voor Cercle Oedelem, SK Steenbrugge en Eendracht Sijsele. Hij was jeugdtrainer bij Cercle. Vanaf 1994 werd hij trainer van KSKD Hertsberge, een ploeg waarvoor hij tot aan zijn dood bestuurslid was. “Papa deed alles bij KSKD Hertsberge. Hij baatte de kantine uit, was afgevaardigde van de reserven, poetste zelfs de kleedkamers”, legt Nicolas uit.

Luc De Brabander vormde er vier handen op een buik met de huidige trainer Jeffry De Busschere. Die getuigt: “De laatste keer dat ik Luc zag op een voetbalveld zag was op onze wedstrijd in Gistel, eind september 2024. Meer dan tien seizoenen trainde hij de eerste ploeg. Onder mijn trainerschap was hij ook hoofd van de sportieve cel. Steeds kon ik bij hem terecht voor een tweede opinie. Mijn goede vriend lag aan de zuurstof en kon nog moeilijk wandelen. Toch heeft hij nog onze remonte sedert het begin van dit seizoen meegemaakt.”

Volgens vriend Tom Van Hulle was Luc de enige T1 die naar derde provinciale promoveerde met KSKD Hertsberge: “Vaak overlegden we de tactische richtlijnen. Alsof het gisteren was herinner ik me nog steeds onze gesprekken, over het leven, over het voetbal, over onze spelerscarrière.”

Sportverslaggever

Een kwarteeuw lang was Luc De Brabander sportverslaggever voor KW/Brugsch Handelsblad. Hij bracht verslag uit van jeugdwedstrijden en verzorgde de kroniek van het bedrijfsvoetbal. “Hij trok elke zaterdag naar de match van de week en zat nadien tussen 17.30 en 18.30 uur aan de telefoon om alle wedstrijdverslagen te noteren”, aldus zijn zoon.

Luc De Brabander bezweek na een korte maar hevige strijd aan een longziekte. Zijn uitvaart vindt plaats op woensdag 22 januari om 14 uur in het crematorium De Blauwe Toren. (SVK/JVP)