Geslaagde fototentoonstelling rond jumelage in koetshuis Mulle

Tijdens het weekend van de kerstmarkt zorgde fotokring Gamma voor een unieke tentoonstelling in het koetshuis van Huis Mulle, waarbij samen gewerkt werd met de vier zustersteden van Tielt.

De lokale fotoclubs van elk van de zustersteden hadden elk twintig geslaagde foto’s gekozen en bezorgd aan Gamma. Al die beelden werden fysiek tentoongesteld en schetsen samen een beeld van de stad. Zo konden bezoekers een blik werpen op het werk van de fotografen van Groß-Gerau, Brunico, Brignoles en Szamotuly. Ook Tielt zelf was vertegenwoordigd in twintig beelden, goed voor een weergave van de jumelage in precies 100 foto’s. (SV)