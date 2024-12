Geschenkenbeurs Oxfam strijkt straks neer in Patersklooster

De Oxfam Wereldwinkel organiseert op 13, 14 en 15 december weer de jaarlijkse geschenkenbeurs in het Patersklooster in Tielt. Je vindt er cadeautjes aan eerlijke prijzen en ook faire wijnen staan in de kijker.

Naast lederwaren, sjaals, keukentextiel, juwelen, verzorgingsproducten en gebruiksvoorwerpen vind je op de geschenkenbeurs ook ingrediënten voor je feestmenu en wijnen. Klanten krijgen vijftien procent korting bij aankoop van twee dezelfde wijnen. “Elk cadeau uit de wereldwinkel vertelt een uniek verhaal”, zegt Karen Decneudt van OWW Tielt. “Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Van kleine spelers, die van Oxfam kansen krijgen omdat alleen eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling.”

Bezoekers kunnen na het snuisteren in de fairtradebar terecht. Er is ook een kinderhoekje, terwijl de Tieltse Academie Muziek & Woord op zaterdag voor muzikale omlijsting zorgt. Op vrijdag is de beurs open van 16 tot 19 uur, op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. De beurs valt samen met de kerstmarkt in Tielt. (SV)