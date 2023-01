Germain Lannoo (70) is expert in het kweken van vinkenmutaties: “28 vinkjes gekweekt in 2022”

De jaarlijkse vogeltentoonstelling van vinkenmaatschappij De Verenigde Vrienden was met maar liefst 80 deelnemers opnieuw een groot succes. Tijdens de prijsuitreiking in lokaal Vrij Polen kwam de naam van Germain Lannoo (70) veelvuldig voor in de uitslag. Hij is dan ook één van de beste vinkenmutatiekwekers uit de regio.

Germain Lannoo (70) uit de Sperrenwijk in Meulebeke is een gepensioneerde trappenmaker. “Ik werkte 28 jaar als trappenmaker bij de firma Vermeulen, maar ben intussen al 14 jaar met pensioen. Via mijn schoonbroer Frans Garsbeke ben ik in de vinkensport gerold en ben ik er nu al 30 jaar mee bezig”, aldus Germain, die deel uitmaakte van het bestuur van de Oostrozebeekse vinkenmaatschappij De Verenigde Vrienden. “De Verenigde Vrienden is een sterke maatschappij met nog veel leden en waar vooral de vriendschapsbanden heel sterk zijn. Onze wekelijkse zangwedstrijden zijn nog steeds goed gevuld met gemiddeld 45 deelnemers. De dinsdagzettingen in Vrij Polen trekken dan op zijn minst 80 vinkeniers, maar die komen soms van heel ver, gezien de aantrekkelijke wedstrijden. Het is jammer genoeg een feit dat het aantal vinkeniers er alsmaar kleiner op wordt, zodat jaarlijks enkele maatschappijen de deuren moeten sluiten of fuseren. Wij zorgen er dan ook voor dat onze wedstrijden niet samenvallen met die van bevriende maatschappijen.”

Mutaties

Germain is een expert in het kweken van vinken in gevangenschap én in het kweken van kleurmutaties. “Ik ben al vijf jaar bezig met het kweken van botvinken, maar het is allemaal begonnen met het aankopen van twee vinken bij een bevriende vinkenier. Eerst begon ik te kweken in mijn tuinhuis om later over te schakelen naar de volière. Ik ben niet meteen begonnen met het kweken van afwijkende kleuren, maar ik heb het eerst geprobeerd met wat men noemt wildkleur. Bij een volgende kweek bracht ik een bruin popje samen met een gewone vink, zoals ze voorkomen in de natuur en die kweek leverde meteen al enkele jongen op met kleurafwijkingen. Ik ben meteen verder gaan zoeken door het inbrengen van mannetjes met een kleurafwijking en heb me dan ook nog enkele popjes aangeschaft met een mutatie-achtergrond. Intussen ben ik zover dat er in 2023 zal gekweekt worden met vijf mutatiekoppeltjes en het is telkens met spanning afwachten wat het resultaat zal zijn. Vorig jaar slaagde ik erin om 28 jonge vinkjes groot te brengen, wat een groot succes is, en daartussen zaten heel unieke kleuren.”

Voldoening

“Deze hobby schenkt me veel voldoening. Het is een toffe hobby en zorgt er ook voor dat je geregeld vrienden vinkeniers over de vloer krijgt. Soms wordt er ook al eens uitgewisseld, maar ik moet toegeven dat ik de mooiste resultaten voor mezelf houd. Het is ook een heel intensieve hobby waar ik dagelijks een paar uur mee bezig ben. Hoe meer zorg je eraan besteedt, hoe beter het resultaat. Naast het kweken in de lente neem ik ook nog deel aan zangwedstrijden, wat betekent dat ik het jaar rond met de vinkensport bezig ben.” (Julien Cluyse)