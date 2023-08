Gerda Mylle, eerste vrouwelijke burgemeester van Izegem, krijgt eigen straatnaam

Drie jaar na haar onverwachte overlijden huldigt de stad Izegem Gerda Mylle met een eigen straatnaam. Als eerste vrouwelijke burgemeester heeft ze dit meer dan verdiend. Voor ons was dit een evidentie”, aldus burgemeester Bert Maertens.

In juni 2020 moest Izegem onverwacht afscheid nemen van Gerda Mylle, toen ze na een kortstondige ziekenhuisopname op amper 67-jarige leeftijd overleed. De CD&V-politica zwaaide twee jaar eerder na een carrière van maar liefst dertig jaar in de lokale politiek af. In 2007 werd ze verkozen tot eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. Ze zou de sjerp tot 2012 dragen. Elke Izegemnaar leerde haar in die periode als een echte ‘burgermoeder’ kennen. Dankzij haar inzet kwamen er realisaties als cultuurcentrum De Leest en stadsmuseum Eperon d’Or, maar ze bekommerde zich evenzeer om de beslommeringen van de modale Izegemnaar als die met een vraag of probleem naar haar bureau op het stadhuis kwam.

Haar engagement zindert ook nu nog na, getuige het gebaar van het Izegemse stadsbestuur om een straatnaam aan haar te wijden. In de Lendeleedsestraat, op de site van voormalig groente- en fruitbedrijf Florin komt een nieuwe verkaveling, aangelegd door de firma Bossu. Gezien een doornummering van de Lendeleedsestraat niet mogelijk is dient de nieuw aan te leggen straat een eigen naam te krijgen. “Op die manier willen we de eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad een gepast eerbetoon geven”, vertelt huidig burgemeester Bert Maertens (N-VA), die het voorstel een paar jaar geleden een eerste keer te horen kreeg van coalitiegenoot CD&V. “Je moet helaas overleden zijn om die eer te beurt te vallen, maar voor ons was het een evidentie om voor haar te kiezen. Ze heeft heel wat verdiensten. Komt daarbij dat er enkele jaren geleden onder de noemer ‘Meer vrouw op straat’ de vraag was om voor meer vrouwelijke straatnamen te kiezen en we gaan graag op die oproep in.”

Vers in het geheugen

Uit een inventaris van 2020 blijkt dat er zestig straatnamen in Izegem naar een persoon verwijzen, waarvan amper 8,5 procent naar een vrouw. Naar aanleiding daarvan stelde de stad een lijst van vrouwelijke straatnamen op, waar namen als eerste vrouwelijke dokter van Izegem Simonne Spriet en cultureel ambassadeur Mia Deprez op stonden. Maar dus met stip op één: Gerda Mylle. Aanvankelijk had de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid een ander voorstel, maar dat haalde het dus niet. “Ze stelde voor om voor de Chernelsstraat te kiezen, een verwijzing naar voormalige herberg De Charneel, rechtover de site Florin, al liet ze wel opmerken dat de schrijfwijze mogelijk wat moeilijk zou kunnen zijn”, aldus de burgemeester. “Gezien er niet bijster veel nieuwe straten in de stad meer bij komen en die oproep naar meer vrouwelijke straatnamen was de rekensom voor ons vlug gemaakt en schoven we liever de Gerda Myllestraat naar voor. Het plaatje klopt ook, want ze heeft ooit nog met haar kinderen in de Hondekensmolenstraat, wat in vogelvlucht niet ver is van de plaats waar haar straatnaam zou komen te liggen.” Een extra bord met duiding of een andere verwijzing naar haar komt er niet. “Haar naam ligt nog vers in het geheugen. De overgrote meerderheid van onze inwoners kent haar goed”, aldus Bert Maertens.

De stad vroeg en kreeg toestemming van de familie van Gerda, die vereerd is met het gebaar. “We zijn hier heel blij mee”, reageert zoon Brecht D’Artois. “Het is een heel mooie erkenning. Het is redelijk uniek om je mama’s naam in het straatbeeld vereeuwigd te kunnen zien. We zijn ze helaas veel te vroeg verloren. Volgende week dinsdag (5 september) zou ze 70 jaar geworden zijn…We zijn trots dat ze zo herinnerd zal blijven en dat haar (klein)kinderen, neefjes en nichtjes een plek kunnen zien die aan haar zal herinneren. Het toeval wil ook dat ik en mijn vrouw nog in één van de huizen gewoond hebben vlak tegenover de site Florin en dat we nu in het ouderlijk huis in de Hondekensmolenstraat wonen. Dat maakt het extra speciaal.”

De voorlopige vaststelling van de Gerda Myllestraat komt op maandag 4 september op de gemeenteraad. Mits goedkeuring kan de straatnaam wellicht in 2024 officieel worden aangenomen.