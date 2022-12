Georgette Honoré is op 31 december 101 jaar

Op de vooravond van haar 101ste verjaardag kreeg Georgette Honoré het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer. Georgette kreeg een grote bloementuil en een mandje delicatessen aangeboden.

Georgette is geboren op 31 december 1921 in Hulste en woonde tijdens haar jongere jaren in Gullegem. Ze ging in Bijstand in Kortrijk naar school en werkte als secretaresse.

In Gullegem leerde ze de man van haar leven kennen: haar buurjongen Joseph Vandenbussche. Hij was glasbewerker, zij deed het huishouden. Na hun huwelijk verhuisden ze naar Kortrijk. Het koppel kreeg vier kinderen: John, Jenny, James en Jersy. Zij schonken hen acht kleinkinderen: Inge, David, Bart, Tina, Pascal, Brigitte, Saartje en Annelies. Er kwamen ook al 12 achterkleinkinderen bijgekomen: Bryan, Kasper, Christof, Margo, Arne, Celeste, Matteo, Ruben, Lieze, Robbe, Louise en Emiel.

Haar geheim van een lang leven? “Voortdoen en gelukkig zijn met wat je hebt en altijd genieten van de kleine dingen. Van de familie natuurlijk, maar ook van breien en lezen.” Georgette hield van fietstochtjes. Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken (Team Burgemeester) feliciteerde haar namens het stadsbestuur en haarzelf met haar 101ste verjaardag. (PVHZ)