Georgetta blaast 100 kaarsjes uit

Vorige week was het groot feest in woonzorgcentrum Tilia. Bewoonster Georgetta Van Overberge vierde er in het bijzijn van haar familie immers haar 100ste verjaardag. Ze werd geboren in Eeklo op 22 januari 1925. Ze had een drie jaar oudere zus en liep er school tot haar 14de. Ze was getrouwd met Renaat Oosterlinck met wie ze vier kinderen kreeg. Anno 2025 zijn er vier kleinkinderen en ook een aantal achterkleinkinderen. 22 jaar geleden moest ze afscheid nemen van haar man. Ze bleef lange tijd alleen wonen in haar huis in de Molenstraat in Eeklo. Twee jaar geleden verhuisde ze naar wzc Tilia in Maldegem, waar ze het erg naar haar zin heeft. (MIWI/foto MIWI)