Georges Stael viert 100ste verjaardag in wzc Yserheem in Diksmuide: “Elke dag karnemelkpap”

Vandaag viert Georges Stael zijn 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Yserheem in Dikmuide.

Georges werd geboren op 14 maart 1922 in Eernegem als middelste van tien kinderen. Hij was gehuwd met Julia Ghyllebert. Het koppel kreeg twee kinderen, vier kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Georges werkte tijdens zijn loopbaan in de bouwsector. Na zijn pensioen richtte hij zich op werken in de tuin en bezoekjes aan familie en vrienden met de fiets.

Georges verblijft sinds bijna acht jaar in woonzorgcentrum Yserheem. Het geheim van honderd jaar oud worden in goede gezondheid? “Elke dag karnemelkpap eten”, aldus Georges. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vandaag, naast andere gerechten, op zijn feestmenu prijkt.

Georges kreeg uit handen van burgemeester Lies Laridon een aantal cadeaus van zowel het Koninklijk Paleis, de provincie West-Vlaanderen als de stad.