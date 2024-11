Georges pakt 7de Europese titel met Brahmahoender

Georges Manhout (72) is Europees kampioen geworden in Roemenië met zijn Brahmahoenders. Deze zevende Europese titel is voor hem een bekroning voor het jarenlang kweken van deze prachtige kippen.

Georges Manhout uit de Vrijgeweidestraat in Ruddervoorde kweekt sinds 2011 Brahmahoenders van het ras groothoenders meerzomig Blauwzilverpatrijs waar hij dit jaar Europees kampioen is geworden. Hij is lid van Koninklijke Angora kleinveeclub Brugge vzw. Vanaf 2014 heeft hij ook een klein aantal dieren van het buffcolumbia zwart type.

Brahmaputragebied

De Brahma is een kippenras dat zijn oorsprong vindt in het Brahmaputragebied in Azië maar in Europa en Amerika werd dit ras verder gekweekt tot de kip die we vandaag kennen. De Brahmakip is beroemd om haar grootte en bekend als koningin van de kippen. Ze is een volgzaam, kalm ras met een sterk ontwikkeld dons en verenkleed, maar ook pluimen op de beide poten. “Het is een kip die in verhouding met het lichaam een zeer kleine brede kop heeft. Daardoor lijkt de kip nog forser. Een Brahma is een zelfbewust dier, zonder echter wreed of vechtlustig te zijn”, vertelt Georges.

Georges kreeg de microbe te pakken nadat zijn zoon Nils hem enkele Brahmakuikens cadeau had gedaan. Het kweken is ondertussen uitgegroeid tot meer dan een passie. Dat resulteerde al in 2014 in een eerste Europese kampioenstitel met de Brahmakip. “Ik heb wel het geluk gehad dat ik reeds van in het begin een aantal mooie prijsbeesten heb kunnen kweken”, vertelt de nieuwe Europese kampioen.

Brahmageweed

Georges Manhout kweekt ondertussen de Brahmakippen onder de noemer van het Brahmageweed, een naam die werd afgeleid van de Vrijgeweed, een streek met een benaming die reeds ver teruggaat in de geschiedenis en waarvan de straatnaam De Vrijgeweidestraat is afgeleid. Onder deze naam heeft Georges binnen de wereld van de Brahmakip een vooraanstaande plaats veroverd waardoor zijn kuikens dan ook zeer gegeerd zijn. (GST)