Genoeg geld voor 450.000 maaltijden: ‘Camino’ van Wingenaar Filip Dhondt levert 15.500 euro op tegen hongersnood in Zambia

Wingenaars Filip Dhondt en zijn vrouw Sandra Mulier zetten zich al tien jaar in voor kwetsbare kinderen in Zambia. Filip wandelde in september de 900 km lange ‘Camino’ van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela om zoveel mogelijk geld op te halen. Daar is hij wonderwel in geslaagd. Een maand later leverde de actie maar liefst 15.500 euro op, goed voor 450.000 maaltijden voor de kinderen in Zambia.

Sonskyn is de non-profit organisatie van Filip en Sandra waarmee ze lesmateriaal, kledij, schoolbanken, aanplantingen en zelfs schoolgebouwen financieren. “Door de enorme droogte is de helft van de maïsproductie in Zambia mislukt”, liet Filip Dhondt vroeger al in zijn weblog weten. “Dit veroorzaakte een stijging van de voedselprijzen met maar liefst 80 procent. Vandaar dat we besloten hebben om een voedselprogramma op te starten voor kwetsbare gezinnen in Zambia. Je kan hier enorm veel doen met relatief weinig geld. Het nationale gerecht van Zambia is Nshima, een maïs-maaltijd. Welnu, met amper 10 euro kunnen wij 300 kinderen een maaltijd bezorgen.”

Investeringen

Om het nodige geld bijeen te brengen, liet Filip Dhondt zich sponsoren voor een voettocht van 900 km naar Santiago de Compostela. “Het werd een fantastische ervaring en de opbrengst overtrof al onze verwachtingen”, laat Filip weten. “Aanvankelijk zaten we aan 14.350 euro, maar ondertussen is dat bedrag al opgelopen tot 15.500 euro. Dat is goed voor bijvoorbeeld 450.000 maaltijden.”

In februari 2025 zal Sandra met een vriendin naar Zambia reizen om de nodige investeringen te doen. De helft van de opbrengst wordt gebruikt voor voedselbedeling, de andere helft voor de bouw van nieuwe klaslokalen.

Krokodillen

Kwetsbare gezinnen helpen in Zambia is geen sinecure. Er zijn bijna dagelijks urenlange powercuts, verplaatsingen kosten een eeuwigheid over onverharde wegen en soms moet je met zes man en een pak bagage de rivier over met niet veel meer dan een kano. Midden in de bush blijft er soms alleen nog de ossenkar over, om een dorp te bereiken in the middle of nowhere. Bij periodes van hevige regenval veranderen wegen soms in grote beken, waarin krokodillen kunnen schuilen… Daar moeten kinderen dan langs op weg naar school. Het is bewonderenswaardig dat twee Wingenaars onder die harde omstandigheden het beste van zichzelf geven om kwetsbare Zambiaanse gezinnen te helpen.