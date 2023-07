Gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) kaart verloedering Brugse graven oud-strijders aan: “Hoogst onrespectvol”

Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) is met verstomming geslagen na een bezoek aan de begraafplaats voor oud-strijders in Ver-Assebroek, deelgemeente van Brugge. Het onderhoud van heel wat grafzerken laat te wensen over. Onvoorstelbaar, vindt Van Den Driessche. “Dit is, op zijn zachtst uitgedrukt, hoogst onrespectvol.”

Heel wat oud-strijders uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog liggen begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Brugge. De dienst Facilitair Beheer staat in voor het beheer van de graven in de stad en beschikt hiervoor jaarlijks over 30.000 euro. Veel te weinig, zo blijkt. Gemeenteraadslid Van Den Driessche kaart nu de staat van de grafzerken van oud-strijders in Ver-Assebroek. Het is er volgens hem een regelrechte ramp.

Beperkt budget

“Veel stenen met de namen van mensen die ooit vochten voor onze vrijheid, liggen er verweesd, verwaarloosd en vervuild bij. Sommige namen zijn onleesbaar en veel foto’s zijn verdwenen. In enkele gevallen is de grafsteen helemaal weggezakt of zelfs gebroken.”

Dat de graven van oud-strijders er zo bij liggen, begrijpt Van Den Driessche niet. “Dit is, op zijn zachtst uitgedrukt, hoogst onrespectvol.” Er moet volgens Van Den Driessche dan ook dringend een oplossing komen.

Stad Brugge erkent het probleem, maar benadrukt dat een beperkt budget aan de basis van het probleem ligt. “In 2015 werd een totaaloverzicht met offerte gemaakt om de graven van oud-strijders op Brugse kerkhoven te herstellen en te bewaren. De raming op basis van deze offerte was, in 2015, meer dan 1,2 miljoen euro”, laat de stad weten in een schriftelijk antwoord.

Hulp van mensen met werkstraf

Een mogelijke oplossing om de grafzerken zo goed mogelijk te onderhouden, ligt volgens Van Den Driessche bij het inschakelen van mensen die een werkstraf opliepen.

De stad sluit zoiets niet uit, maar benadrukt dat – gezien het beperkte budget – in samenspraak met de Commissie van Grafmonumenten jaarlijks wordt vastgesteld aan welke graven, waaronder ook de historisch waardevolle, prioriteit wordt gegeven voor herstellingswerken.

Reactie nationale strijdersbond

Ook Leon De Turck, voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België (NSB-FNC), is diep teleurgesteld. “Veel gemeenten voorzien nooit of te weinig onderhoud voor vergeten graven van oud-strijders die niet meer verzorgd of onderhouden worden door de familie“, zegt De Turck. “Gelukkig zijn er ook gemeenten en steden die wel nog zorgen voor de graven van onze gesneuvelde helden.”

Al lijkt het onderhoud van begraafplaatsen voor oud-strijders steeds meer in de vergeetput te geraken. De Turck is daarom in januari 2022 gestart met een vredesmissie. “Ik ben druk in de weer om in steden en gemeenten de burgemeesters te bezoeken om hen te overhalen een vredesmonument te plaatsen in hun stad of gemeente. Ondertussen is dit al in 36 steden en gemeenten goedgekeurd, waarvan er al twaalf zijn ingehuldigd.”

Brugge is momenteel nog niet toegetreden, al komt daar volgens Leon De Turck hopelijk snel verandering in. (CCA)