Gemeenteraadsleden nemen wenskaarten Faire Gemeente in ontvangst

Tussen 2 oktober en 15 november konden de Lichterveldenaars hun wens voor een Faire Gemeente uitbrengen door een postkaart te deponeren waarbij ze hun steun betuigen. Dit in kader van de campagne ‘Ik verkies een Faire Gemeente’. “Samen met lokale verenigingen, de Wereldwinkel en Faire Gemeente-sympathisanten werden postkaarten ingezameld”, vertelt Kris Vandenbussche van de Wereldwinkel. “Lichtervelde is sinds 2006 een Fair(e) (Trade) gemeente omdat zij zich actief inzet voor eerlijke handel. Eerlijke prijzen zijn hierbij een belangrijke waarde. We dragen deze titel al 18 jaar met heel veel trots. In totaal kunnen we 115 kaarten overhandigen aan het gemeentebestuur. De campagne werd over heel Vlaanderen gevoerd.” (JW/foto Kurt)