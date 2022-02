Gemeenteraad wil unaniem Torhoutse kraamafdeling behouden

Torhout wil met alle mogelijke middelen de kraamafdeling op de campus Rembert van het AZ Delta behouden. Maandagavond heeft de gemeenteraad unaniem een motie goedgekeurd gericht aan eerste minister Alexander De Croo en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Daarin vragen de lokale politici met aandrang om het voortbestaan van de plaatselijke kraamafdeling te verzekeren.

Ook algemeen directeur Johan Hellings van het AZ Delta steunt de motie. Hij wil dat er in de toekomst bevallingen op de campus Rembert kunnen blijven plaatsvinden.

Lokale basiszorg in de regio verankeren

De motie werd namens CD&V voorgelegd door fractieleider Pieter Billiet. “Begin februari vernamen we via de media de plannen van federaal minister van Volksgezondheid Vandenbroucke inzake de afbouw van de kraamafdelingen”, aldus Pieter. “Blijkbaar zouden er minimum 557 bevallingen per jaar moeten plaatsvinden om een kraamafdeling te behouden. We kunnen ons niet vinden in die cijfermatige benadering. Het heeft geen zin om een kraamafdeling puur te beoordelen op basis van kwantiteit. We willen een kwalitatieve, nabije basiszorg en daar horen bevallingen zeker bij. In Torhout hebben momenteel zo’n 480 bevallingen per jaar plaats, wat toch niet niets is. Bovendien wordt er liefst 98 miljoen euro geïnvesteerd in de campus Rembert om de lokale basiszorg te verankeren voor de hele regio. In een kleinere kraamafdeling voelen de jonge moeders zich geen nummer en dat willen we zo houden.”

“Dus vragen we de federale regering met klem om niet enkel oog te hebben voor cijfermatige studies, maar vooral voor de wens van de bevolking om nabije basiszorg te behouden.”