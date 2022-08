Gemeenteraad wijkt even uit naar OC De Schouw

Op woensdagmorgen 6 juli stortte het plafond van de gemeenteraadszaal in, kort nadat burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) er vergaderd had. Een maand later kan men aan de herstelwerkzaamheden beginnen denken. Die zullen wellicht nog enkele maanden aanslepen. De gemeenteraadszittingen wijken tijdelijk uit naar OC De Schouw.

Wellicht werd de druk op enkele aanhechtingspunten van het vals plafond te groot, waardoor het plafond naar beneden kwam. “Daarenboven ligt de gemeenteraadszaal helemaal bovenin het gemeentehuis en daar is het gebouw het meest onderhevig aan de weersveranderingen en temperatuurverschillen”, weet schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V). “Kort na de feiten nam de firma Gyproc zelf contact op met ons. Ze hebben ook alles opgeruimd. Er kwam iemand langs om de schade te ramen om dat dan later te vergoeden en herstellen. Hoewel ze maar tien jaar aansprakelijk waren voor de werkzaamheden, die 23 jaar geleden uitgevoerd werden, namen ze toch hun verantwoordelijkheid op. Dat is mooi.”

Maar of de schade puur hersteld wordt of er voor een nieuw concept gekozen wordt? Daar zijn ze bij de gemeente nog niet helemaal aan uit. “Indien we voor een heel nieuw concept kiezen, zal dat wellicht enkele maanden tot zelfs een jaar duren, vooraleer de werken gedaan zijn. Dan moet er opnieuw een architect aangesteld worden en een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden.” De schade in de gemeenteraadszaal beperkt zich niet enkel tot het plafond. “Er is ook schade aan de tafels en die zullen allemaal vervangen moeten worden. Ook al omdat diezelfde tafels niet meer vervaardigd worden.”

OC De Schouw

De gemeenteraadszittingen zullen de eerstkomende maanden opnieuw in OC De Schouw plaatsvinden. “Wellicht boven in een kleiner zaaltje”, besluit de schepen. (BV)