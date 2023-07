Gemeenteraad geeft groen licht voor ontwikkeling woonzorgsite aan wzc Rozenberg in Oostrozebeke

De kogel is door de kerk. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een woonzorgsite in Oostrozebeke door de oprichting van een lokaal dienstencentrum en woningen voor senioren en personen met een beperking, inbegrepen de uitbating en het beheer ervan. Dat betekent dat de site van wzc Rozenberg, waar de noodzakelijke gronden beschikbaar zijn, naar de toekomst toe grondig zal veranderen. We geven even een korte historiek van de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een woonzorgsite.

Ambities

Voor 2019 werd een eerste studie –opdracht uitgevoerd door MAAT-ontwerpers voor de ontwikkeling van een woonzorgsite. Toen werden vier ambities voorop gesteld nl. geen zorgproject in de wijk, maar een wijk met zorg, een mix en diversiteit creëren, de site integreren in een groen -, traag netwerk en het vormen van een ontmoetingsplaats voor de omliggende wijk. Na 2019 werd een visienota opgemaakt en is de gemeente en het OCMW van Oostrozebeke toegetreden tot een procedure van concurrentiedialoog met de gemeente en het OCMW van Wielsbeke. Deze procedure heeft aangetoond dat de ontwikkeling van 53 woningen, 8 assistentiewoningen en 2 crisiswoningen zouden kunnen worden ontwikkeld op de woonzorgsite, naast een lokaal dienstencentrum en een centrum voor dagverzorging. Het lokaal dienstencentrum is momenteel gevestigd in het gemeenschapscentrum Tjuf en het is de bedoeling om het lokaal dienstencentrum te verplaatsen naar de woonzorgsite in de omgeving van het woonzorgcentrum. Naast de ontwikkeling van nieuwe woningen voor senioren en personen met een beperking en de oprichting van een lokaal dienstencentrum is er de wil om de gronden naast de woonzorgsite te ontwikkelen. Voor de gemeente loopt momenteel een procedure tot vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernversterking’ en tot goedkeuring van een bouwcode die de bestemming van de te ontwikkelen gronden niet wijzigt. Intussen heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 juli 2023 het bestek goedgekeurd voor een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een woonzorgsite in Oostrozebeke, inbegrepen de uitbating en het beheer ervan, alsook de samenstelling van de beoordelingscommissie goedgekeurd.

Curando

Voor de invulling en realisatie van de woonzorgsite naast het bestaand woonzorgcentrum wil de gemeente samenwerken met een private of publieke partner. Tijdens een concurrentiedialoog in samenwerking met het OCMW Wielsbeke hebben verschillende woonzorggroepen hun organisatie voorgesteld. Na deze concurrentie dialoog werd er een mededingingsprocedure opgesteld met als resultaat dat er één iemand wil meedoen en dat is woonzorggroep Curando. Nu is er een bestek goedgekeurd in de gemeenteraad zodat de geselecteerde een offerte voorstel kan indienen. (CLY)