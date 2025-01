Gemeentepersoneel Moorslede geniet van nieuwjaarsreceptie

De gemeente organiseerde bij de start van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel. Verschillende medewerkers werden gehuldigd voor hun aantal jaren dienst, de nieuwe burgemeester Sherley Beernaert (Sterk) speechte de aanwezigen ook even toe.

Het nieuwjaarsfeest voor het personeel draait ieder jaar rond een bepaald thema. Dit jaar werd er gekozen voor het thema circus. Ook tijdens de speech van de nieuwe burgemeester was dat thema nooit ver weg. “2024 was een jaar vol beweging. We hebben nieuwe hoogten bereikt en obstakels overwonnen. Zoals bij elke goede circusvoorstelling waren er ook momenten van spanning en uitdaging, maar we zijn er steeds sterker uitgekomen”, aldus burgemeester Sherley Beernaert (Sterk). “Vanavond willen we vooral vooruitkijken. De tent staat klaar, het publiek zit in spanning en het is tijd voor een nieuwe voorstelling. Dit jaar en deze legislatuur willen we blijven verrassen met creatieve oplossingen, sterke samenwerkingen en vastberaden inzet voor al onze inwoners.” De burgemeester bedankte het personeel voor hun toewijding. “Iedereen in dit team is een artiest op zijn of haar manier. Sommigen van jullie zijn de acrobaten, balancerend tussen verschillende taken. Anderen zijn de leeuwentemmers en hebben het lef om grote uitdagingen aan te gaan en moeilijke situaties in goede banen te leiden.”

Gehuldigden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook enkele trouwe medewerkers in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Schoonmaakbeamten Catherine Carrein en Nancy Misplon zijn inmiddels al vijftien jaar werkzaam voor de gemeente. Veerle Cnudde zet zich datzelfde aantal jaren in als leerkracht in de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier. Vijfentwintig jaar geleden startten in diezelfde school drie leerkrachten. Lien Thuylie, Delphine Winne en Sylvia Cneut hebben een groot hart voor de kinderen van de school. Ook godsdienstleerkracht Bart Popelier is er aan de slag. Hij ging in 1989 in dienst en heeft inmiddels 35 jaar op de teller. In 2024 gingen ook twee medewerkers op pensioen. Conny Dorme was jarenlang kassierster en poetsvrouw in zwembad De Amfoor. Myriam Denys zette zich in binnen het plaatselijke OCMW. (BF)