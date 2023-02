Gemeentelijk zwembad in Bredene opnieuw tijdelijk gesloten omwille van probleem aan technische installatie

Het gemeentelijk zwembad in Bredene is sinds dit weekend opnieuw gesloten omwille van een probleem aan de technische installatie. De voorbije maanden moest het zwembad herhaaldelijk dicht omwille van technische problemen.

Dit keer zijn er problemen met de installatie van de centrale verwarming waardoor het water niet voldoende kan opgewarmd worden. Vorige keer was er een defect aan de circulatiepompen. “En zo moest het zwembad sinds oktober al drie keer dicht voor het uitvoeren van herstellingswerken. We zouden het graag anders willen, want nu is het een beetje als dweilen met de kraan open. Dit is voor niemand aangenaam: helemaal niet voor onze inwoners, maar ook niet voor het eigen personeel en het gemeentebestuur. En het is uiteraard spijtig dat dit nu moet gebeuren tijdens de krokusvakantie”, zegt schepen van sport Erwin Feys.

Bredene doet er momenteel alles aan om het technisch defect zo snel als mogelijk op te lossen. “We hopen alvast dat we donderdag opnieuw de deuren kunnen openen”, besluit schepen Erwin Feys.