Gemeentebestuur zet gepensioneerden in de bloemen

Het gemeentebestuur organiseerde in het stadhuis een afscheidsmoment voor alle medewerkers die in 2024 met pensioen gingen. Ze ontvingen als afscheidscadeau een horloge of restaurantbon ter waarde van 300 euro en werden ook in de bloemetjes gezet. Daarna volgde nog een afscheidsreceptie. De afscheidnemers waren Godelieve De Bruyne (zaalwachter in HEY Museum), Wim Theerens (medewerker groendienst), Jean-Louis Absil (technicus exploitatie), Kathy Albrecht (administratief medewerker bibliotheek), Maryse Dumont (administratief medewerker bibliotheek), Mieke Quataert (stafmedewerker bibliotheek), An Cattoor (Stafmedewerker cultuur), Carine Vandenbroele (administratief medewerker welzijn), Marcellino Behaeghel (zaalwachter sport), Nicole De Gruyter (zaalwachter sport), Véronique Verleyen (maatschappelijk werker welzijn), Tashi Gelek (medewerker goendienst), Donald Weckx (technisch medewerker groendienst), Dirk De Coninck (technicus reinigingsdienst), Carine Vandenbroele (administratief medewerker onthaal), Patricia Luckx (medewerker jeugdactiviteiten speelpleinwerking), Philippe Maertens (administratief medewerker preventie), Simon Neirynck (zaalwachter cultuur). (HH/gf)