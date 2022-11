Gemeentebestuur Ingelmunster huldigt Sanne Vandekerckhove die man uit kanaal redde in Roeselare

Vrijdagvoormiddag werd Sanne Vandekerckhove uit Ingelmunster officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Op 26 oktober 2022 redde ze een man uit het kanaal in Roeselare. Burgemeester Kurt Windels prees die hoogste vorm van medemenselijkheid, waarna een emotionele Sanne zei dat ze het nog altijd moeilijk heeft, dat die man nog in levensgevaar verkeerd maar dat ze op dat moment haar verstand op nul zette.

Sanne zal 26 oktober 2022 nooit vergeten. In Roeselare zag ze een man het kanaal in struikelen. Ze hield halt met haar wagen, belde de hulpdiensten, kreeg van omstaanders een reddingsboei aangereikt, waarna ze zonder aarzelen het water in sprong om die drenkeling te redden.

“Zonder in te schatten welke risico’s je nam voor je eigen veiligheid, nam je jouw verantwoordelijkheid en redde je een man die in acuut levensgevaar was. Dat is de hoogste vorm van medemenselijkheid”, stipt burgemeester Kurt Windels aan.

Impact achteraf

“In de voorbije weken werd je met lof overladen voor jouw heldendaad en helemaal terecht. We mogen echter ook niet onderschatten welke impact dit achteraf op een mens heeft. Iemand het leven redden is niet zomaar iets, dit komt heel hard binnen. Ik wens je dan ook de kracht om dit goed te kunnen plaatsen, maar ik wil je bovenal heel oprecht feliciteren en bedanken.”

“Zelf had je wellicht nooit gedacht dat je zo snel terug naar deze raadszaal ging komen. Inderdaad, vijf maanden geleden zat je hier op dezelfde stoel maar dan in een wit trouwkleed. We zien het echter als een bijzondere eer van onze kant uit om je hier vandaag te mogen ontvangen.”

Nog geen medaille

De officiële medaille voor haar heldendaad werd aangevraagd, maar die komt pas in juni 2023 aan. “Gelukkig dat helden sneller handelen dan dat de medailles worden gemaakt. We besloten niet zolang te wachten en je nu al te huldigen”, zegt de burgemeester verder, die in de Ingelmunsterse archieven had opgezocht hoelang het geleden was dat er nog zo’n grootse heldendaad plaatsgreep.

“Op 17 april 1932 reed er een autobus met gastarbeiders uit Noord-Frankrijk in het kanaal. Een vader van drie kinderen en een uitstekend zwemmer geraakte vlug uit de bus. Er werden ruiten kapot geslagen. Camiel Ampe hield één voor één de mensen uit de bus en redde zo veel leven. Slechts één gastarbeider overleed.”

Er werd ook een filmpje geprojecteerd met felicitaties voor Sanne. Gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester van Roeselare Kris Declercq en commandant van Midwest Christian Gryspeert prezen haar inzet.

Intense weken

Sanne, echtgenote van Jonathan Van Robays en mama van Cèleste en Camille, zei emotioneel tegen de aanwezigen: “Het waren intense weken, met een rollercoaster van emoties. Ik zette mijn verstand op nul, maar de impact nadien is wel groot. Dank aan mijn echtgenote, familie en vrienden die mij steunen. Die man is blijkbaar nog altijd in levensgevaar.” Namens de gemeente ontving Sanne één dagje Plopsa De Panne voor haar gezin én ook een mooie ruiker bloemen.

(PADI)