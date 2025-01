Gemeentebestuur huldigt personeelsleden

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in CC De Balluchon werden vier personeelsleden gehuldigd die in de loop van 2024 met pensioen gingen. Tania Werbrouck, sinds 1993 in dienst, combineerde vanaf 2018 de poetsdienst met de maaltijdbedeling. Dary Calus Bogaert, werkzaam sinds 2015 als poetshulp, breidde in 2021 haar taken uit met interne poetsdienst en maaltijdbedeling. Beiden waren aanwezig en ontvingen bloemen als blijk van waardering. Ingrid Hollemeersch, sinds 2012 schoonmaakster in de sporthallen, en Philip Dupon, die vanaf 2021 halftijds actief was bij de dienst Openbare Werken, konden niet aanwezig zijn op de huldiging. Het gemeentebestuur bedankte alle gepensioneerden voor hun jarenlange inzet en wenste hen een welverdiend pensioen toe. (SVE/foto Coghe)