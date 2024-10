Gemeentebestuur Heuvelland organiseert infosessie over concessies op begraafplaats Wijtschate

De begraafplaats in Wijtschate telt zo’n 1.000 graven en bij ongeveer drie vierde daarvan staat nu een bericht dat de concessie van het graf verlopen is of binnenkort ten einde zal lopen.

Verder wordt ook vermeld dat graven waarvoor geen aanvraag tot aankoop of vernieuwing wordt ingediend na zes maanden eigendom worden van de gemeente. Als die graven niet op de lijst van lokaal historisch erfgoed staan, volgt er een verwijdering.

Bezoekers van het kerkhof reageren vaak verbaasd op dat bericht en daarom organiseert het gemeentebestuur op dinsdag 5 november om 19 uur een infosessie in OC De Klaverhulle in Wijtschate. “Daar zullen we proberen op alle vragen een antwoord te geven”, duidt schepen Lieve D’Haene (Gemeentebelangen). (EF)