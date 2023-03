Gemeente Wingene heet 15.000ste inwoner welkom

In het gemeentehuis van Wingene vond zondag een speciale bijeenkomst plaats. Op vraag van burgemeester en het schepencollege kwamen Sander Snauwaert en Lise Smessaert langs.

Het koppel woont samen met hun zoontje Jeno in de Kokerstraat in Wingene en door hun vestiging bereikte de gemeente de grens van 15.000ste inwoner. “Sinds enkele maanden wonen wij in Wingene en het bevalt ons enorm”, vertelt Lise.

“Ons zoontje is nu 3,5 maanden en wij zijn ervan overtuigd dat hij hier in Wingene mooie kansen zal krijgen. De kinderopvang is alvast top en het aanbod aan scholen is uniek. Als Jeno wat ouder wordt, zal hij zeker actief deelnemen aan een jeugdvereniging. Wij kozen voor Wingene omdat de plattelandsgemeente voldoet aan onze verwachtingen.”

Burgemeester Lieven Huys vult aan: “Precies tien geleden hebben we onze 14.000ste inwoner verwelkomd. We kunnen eigenlijk van een explosie spreken. Onze gemeente groeit en bloeit verder open.” Het gezin kreeg als geschenk een jaarabonnement voor recreatiebad de Alk.

(NS/foto Nele)