Gemeente steunt Week van de Pleegzorg

In het kader van de Week van de Pleegzorg, van 8 tot en met 17 november, zet de gemeente haar schouders onder een bijzondere actie: het uitdelen van pannenkoeken om het engagement van pleeggezinnen in de kijker te zetten. Op woensdag 13 november worden op verschillende locaties in de gemeente pannenkoeken uitgedeeld om zo het belang ervan op een aangename manier uit te rollen.

“Pleegzorg speelt een cruciale rol in onze samenleving”, zegt schepen van Welzijn Davy Demets (Inzet). “Pleeggezinnen bieden kinderen en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek een warme en veilige thuis.” Sommige gezinnen of individuen doen dit voltijds, anderen bieden opvang tijdens weekends of vakanties, en weer anderen staan klaar voor crisisopvang. Elk pleeggezin draagt op zijn eigen manier bij, met zorg en toewijding, en dat verdient erkenning.

Pannenkoekenactie

Met de pannenkoekenactie wordt er aandacht gevraagd voor pleegzorg door heel Vlaanderen. “Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt Vlaanderen opgeroepen om mee te doen aan de pannenkoekenactie. Op woensdag 13 november worden mensen aangemoedigd om hun pannenkoekencreaties te delen op sociale media met de hashtag #pannenkoekenvoorpleegzorg. Dit om pleegzorg in de spotlights te zetten en om meer bewustzijn te creëren rond de nood aan pleeggezinnen.

Anzegem doet mee

Anzegem draagt als pleegzorggemeente haar steentje bij door pannenkoeken uit te delen op verschillende locaties in de gemeente. Hiermee wil het bestuur niet alleen pleegzorg steunen, maar ook haar inwoners informeren en inspireren om het verschil te maken voor kinderen en volwassenen die extra zorg nodig hebben.

Bij de Dienst Bevolking kan je terecht tussen 9 en 12 uur, en 14.00 en 18.30 uur. Bij de sportdienst van 14 tot 16 uur, het Sociaal Huis van 9 tot 12 uur en bij de bibliotheken van Anzegem en Vichte tijdens de openingsuren. Ook de Buitenschoolse Kinderopvang en opvanginitiatieven Pardoes, Knakkedoetje en De Luchtballon doen mee met de actie en zullen pannenkoeken uitdelen aan de kinderen en hun ouders. (GV)