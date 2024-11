Gemeente Maldegem zet duurzame helden in de kijker

De Week van de Duurzame Gemeente staat in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, die erop gericht zijn om van de aarde tegen 2030 een duurzamere plek te maken.

“Deze keer waren de Duurzame Helden Genevieve Potvliege, die zich al 23 jaar intensief inzet tegen kinderarmoede, GO! Basisschool De Driesprong, die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen verweeft in verschillende lessen en activiteiten, Jona, die zich met hart en ziel inzet voor SDG 16, gericht op vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties en Jan en Marian Van Hoestenberghe – Claeys, die een groendak van 200 m² aanlegden op de gebouwen in de Stationsstraat 13-15-17 in Maldegem”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

(MIWI)