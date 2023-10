Gemeente lanceert toegankelijk participatietraject

Precies een jaar voor de lokale verkiezingen nodigt de huidige bestuursploeg alle inwoners van de gemeente uit om mee na te denken over de toekomst van Beernem. Via de website kan iedereen die dat wil ideeën achterlaten. “We trekken dit los van de politiek, zodat de inwoners vrij van ideologie kunnen nadenken over onze gemeente”, vertelt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Het huidige college van burgemeester en schepenen maakt er geen geheim van dat het belang hecht aan burgerparticipatie. De voorbije jaren werd samen met een extern bureau al een inspraaktraject opgestart om na te denken over de toekomst van de Beernemse kerken. Nu wil het gemeentebestuur dat ook doen voor de gemeente zelf. Met de slogan ‘Jouw idee voor de toekomst van Beernem’ richt burgemeester Jos Sypré zich aan alle inwoners van zijn gemeente. “Samen met de mensen van Citizenlab willen we iedereen aansporen om mee na te denken over de toekomst van Beernem in de volgende bestuursperiode.”

Los van politiek

“Ik merk dat veel mensen ideeën hebben over waar we werk moeten van maken, maar in het verleden werd onvoldoende gepeild naar de interesses van mensen. Dat doen we nu wel, al trekken we dit participatietraject los van het politieke kader. Alleen zo kan dit traject succesvol zijn”, legt burgemeester Sypré uit. Op die manier kunnen de inwoners zo vrij mogelijk hun ideeën op tafel leggen. “Als men geen rekening moet houden met wie al dan niet in de meerderheid of oppositie zit, kan men vrij nadenken over hoe het verder moet. Dat doen we enerzijds digitaal via de nieuwe website, al houden we ook een aantal fysieke overlegmomenten”, vervolgt de burgemeester.

Meerjarenplan

Het traject is net gestart en loopt tot eind januari. Eens alle gegevens zijn verwerkt, maakt Citizenlab een rapport over aan alle partijen die aan de volgende verkiezingen deelnemen. “Dat rapport kan gebruikt worden in de campagne en bij de opmaak van het komende meerjarenplan. Op die manier worden alle inwoners betrokken in de ideeën van de toekomst. Zo hoop ik de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen”, besluit de burgemeester. (AVH)

Meer info en deelname via www. bouwmeeaanbeernem.be