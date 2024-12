Gemeente huldigt gepensioneerden

Het gemeentebestuur van Anzegem zette zes mensen in de bloemetjes die dit jaar met pensioen gaan of waarbij het reeds is ingegaan. “Wij willen hen bedanken voor hun jarenlange inzet en toewijding voor onze gemeente”, klinkt schepen van Personeel Pauline Van Marcke (Samenéén).

“Samen 98 dienstjaren, dat toont dat Anzegem niet alleen een fijne gemeente is om te wonen, maar ook om te werken”, zegt schepen Van Marcke. “We huldigen jullie voor de dienstverlening aan onze burgers. Vanuit jullie eigen talenten en kracht werkten jullie mee aan onze gemeente. Of dat nu vanuit de technische dienst, burgerzaken of poetsdienst was, elke taak was essentieel. Sommigen namen tijdens de carrière ook intern andere functies op. We hopen dat jullie die kansen hebben ervaren als een meerwaarde en uitdaging.” De gehuldigden zijn Luc De Clercq (14 dienstjaren), Carine Vandamme (13 dienstjaren), Luc Vandenberghe (14 dienstjaren), Frieda Tomme (10 dienstjaren), Hilde Dewaele (32 dienstjaren) en Patrick Demeulemeester (14 dienstjaren).

“Ik deed mijn job gedurende al die tijd heel graag”, vertelt Hilde Dewaele (62) die er met haar 32 jaar de langste staat van dienst heeft op zitten.. “Van gans die periode werkte ik ruim 30 jaar op de dienst Burgerzaken. Ik kwam graag in contact met de burgers. En nu is het tijd om te genieten van de kinderen en kleinkinderen en de vrije tijd die ik zelf kan invullen. Een goed boek en nu en dan een uitstapje.”

Gouden ereteken

Bijkomend werd Christian Tack gehuldigd. Hij mocht het brevet ontvangen met de titel van ‘Gouden ereteken – Laureaat van deArbeid in de sector: Politie- en civiele veiligheidsdiensten’. “De huldiging is een eerbetoon aan jouw uitzonderlijk vakmanschap en engagement”, lichtte de schepen toe. “Het is een grote eer om geselecteerd te worden”, reageerde Tack. “Ik werd voorgedragen door mijn toenmalige diensthoofd van de dienst gespecialiseerde ondersteuning. Merci Hans! Ook een woordje van dank aan het Anzegems gemeentebestuur.” (GV)