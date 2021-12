Gemeente heeft zijn zinnen gezet op domein Hof ter Straeten en stuurt aan op onteigening

De gemeente Jabbeke wil het domein Hof ter Straeten plots aankopen. Op het domein werd op de fundamenten van het kasteel van de heren van Straeten, oorspronkelijk uit de 12de eeuw, in 1971 een toendertijd strakke villa gebouwd. Met de vroegere eigenaars werd overlegd tot aankoop, maar werd niet tot een akkoord gekomen. Het domein werd vervolgens verkocht aan nieuwe eigenaars. De gemeente die haar kans verkeken ziet, neemt nu een princiepsbeslissing tot onteigening.

De dreef ‘Hof ter Straeten’ begint aan de kerk van Varsenare en loopt tot aan de Legeweg eerst langs de sportvelden en vervolgens langs de nieuwe verkaveling ‘Varsenare Noord’. Voorbij de Legeweg is het louter nog een lange trage weg voor wandelaars (de sentier 17).

Zo’n halve kilometer verder kom je uit op het domein Hof ter Straeten. Een domein, ver weg van de kern van Varsenare, waar de gemeente zich nu in vastbijt. Nog geen twee weken vóór de akte van de verkoop aan de nieuwe eigenaars verleden wordt, heeft de gemeente de nieuwe eigenaars kenbaar gemaakt dat zij het pand willen onteigenen.

Nieuwe eigenaars

Een eerder voorstel van de nieuwe eigenaars, waarbij het kasteelpark grotendeels door de gemeente kon worden aangekocht, maar de villa niet, werd geweigerd door het gemeentebestuur. “Wij willen de unieke natuurlijke biotoop en de gebouwen behouden en renoveren en voorzien een actieve samenwerking met de inwoners van Varsenare door de creatie van een voedselbos, een luwte-oase met meditatietuin en herbronning, een biopluktuin volgens het CSA principe (community supported agriculture, red.), een open bosklas, … Nu stuurt het beleid aan op een onteigening met gebruik van deze ideeën”, vertellen de kopers uit het Brugse, die anoniem wensen te blijven.

De vraag is waarom de gemeente Jabbeke per se dit privaat domein wil dat niet meer te koop is en minder inzet op hoeve Rogiers (inbreidingsgebied Varsenare), het Hof van Proven deze historische hoeve dicht bij de kern van Varsenare stond ook te koop of het nog altijd te verkrijgen kasteeldomein van Paul Degrande in Snellegem, dat uitbreidbaar is met 27 hectare.

Uitgelezen kans?

Het geheel omvat 14 hectare publieke ruimte. Voor de kern Varsenare gaat het dus in hoofdzaak om het openbare park dat beoogd wordt met respect voor het erfgoedobject ‘Domein Hof van Straeten’ en met een passende grotendeels publieke nabestemming voor de gebouwen.

“Enkel hier kunnen we een heus park aanleggen”, motiveert schepen Claudia Coudeville. “Het kasteel van Snellegem is louter drie hectare groot en de andere pistes zijn ook niet geschikt. Uiteraard is er het wandel- en fietstoerisme en ook de kans tot aansluiting op het natuurgebied Kwetshaege.”

“Maar we denken vooral aan de immense mogelijkheden die het park te bieden heeft zoals een nieuw aanbod aan buitenactiviteiten met een pluktuin, een kampeertuin en een bivakplaats voor de lokale jeugd, avonturensporten, recreatief vissen, een meditatietuin, een hondenspeelweide en een evenwichtsparcours.”

“Maar we denken ook aan een kleine kinderboerderij, natuur-educatieve projecten en nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs, barbecueën in het park, een publiek gebruik van de te renoveren kiosk, het inschakelen van de orangerie voor kwalitatieve ontmoetingsruimte, enzovoort”, aldus schepen Coudeville. De villa zelf zou een starterscentrum voor ondernemingen kunnen herbergen.

Oppositie niet mals

Zowel N-VA als Groen hebben hun bedenkingen over deze manier van werken. “Het dossier wordt ons nu snel onder de neus geduwd om een principiële beslissing te nemen om over te gaan tot onteigening”, stelt Marleen Vanden Broucke van N-VA.

“Er bestaat zoiets als deontologie en respect voor de gemeenteraad. Uit de overweging en motivering in het dossier blijkt niet of er wel voldoende inspanningen werden geleverd door de gemeente om tot een eventueel akkoord te komen met de nieuwe eigenaars. Het dossier bevat geen duidelijke weergave van de pro’s en de contra’s van het doel van de gemeente en van een eventuele samenwerking van de gemeente met de eigenaars. Er ontbreekt hier een duidelijke afweging van alle mogelijke scenario’s van gedeeltelijk tot volledig bezit.”

Ook Peter-Jan Hallemeersch (Groen) kan zich niet vinden in deze procedure. “Het bestuur stelt dat er een noodzaak is aan groene recreatieruimte in Varsenare. Dat die noodzaak bestaat, zegt Groen al 20 jaar. Toch koos men ervoor om alle gronden volledig te verkavelen zonder die groene ruimte ergens in te plannen. Andere belangen stonden voorop! Omdat men plots die noodzaak heeft ingezien en onderhandelingen zijn afgesprongen, wil men vandaag een volledige eigendom onteigenen en dit omwille van een politieke agenda.”

“Zeer pijnlijk”

De nieuwe eigenaars renoveren momenteel de villa en trekken er met de kerstvakantie in. “Wij zijn van onze stoel geblazen! Wij hebben lang gezocht naar een eigendom om onze visie over natuur en ecologie waar te maken en er met onze kinderen te wonen.”

“De gemeente kreeg de kans om het geheel van de oude eigenaars te kopen en kreeg nadien zelfs de kans om het overgrote deel van de gronden te kopen. Kan ieders eigendom dan zomaar onteigend worden uit willekeur van de gemeente? Over deze princiepsbe-slissing tot onteigening wil ik begrijpelijkerwijs niet veel kwijt, en de wijze waarop dit doorgedrukt wordt, is onvoorstelbaar. Dit is voor ons zeer pijnlijk.” (PA)