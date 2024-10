Gemeente Avelgem zorgt voor sfeervolle oplichtende begraafplaatsen tijdens Allerheiligen

Vrijdag zijn we 1 november. Het is een dag waarbij we stilstaan bij rouw en verlies, en waarbij we overleden dierbaren herdenken. Op de Avelgemse begraafplaats zullen op 1 november kaarsjes gelicht kunnen worden, om die letterlijk op te lichten. Daarnaast is er een verhalenbank die verhalen en getuigenissen vereeuwigd.

“Het is het derde jaar dat we inzetten op Reveil”, vertelde Lucas Lambrecht, deskundige Vrije Tijd in Avelgem. “Vorig jaar kenden we een grote editie, met een liveoptreden en getuigenissen. Dit jaar moeten we het iets kleiner aanpakken, omdat in het weekend van 1 november ook de Feesteworp doorgaat. Daarom zijn we te rade gegaan bij Reveil zelf, waar we informatie kregen over de verhalenbank. Mensen kunnen op de Avelgemse begraafplaats een QR-code scannen die hen naar de site van de verhalenbank leidt. Zij kunnen dan een verhaal achterlaten van een geliefde die overleden is. Op die manier worden alle verhalen verzameld, en kunnen mensen troost halen uit de andere verhalen. We merkten vorig jaar dat de livegetuigenissen voor veel troost en verbinding zorgden, die men vaak ook nodig heeft tijdens het rouwproces. Mensen halen kracht uit het luisteren naar anderen hun verhaal, en kunnen op die manier een overledene weer tot leven wekken. Het plan is uiteindelijk om volgende editie iets te doen met de verzamelde verhalen. We weten nog niet wat dat zal zijn. Ons plan is om even te luisteren bij de inwoners van Avelgem of zij ideeën hebben, en dan gaan wij ook eens samenzitten en brainstormen.”

Nood aan vernieuwing

“Sowieso merken we dat de mensen nood hebben aan een vernieuwing van de dag 1 november. We willen het treurige en melancholische omtoveren tot een dag die verbinding en troost centraal stelt. Zoals vorige jaren voelen we dat kunst en cultuur hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Muziek en woord zijn voor veel mensen een steun in het verlies en rouwproces. Sommige mensen kunnen dan ook hun verhaal kwijt, waardoor het voor hen een troost kan zijn om even het verdriet te delen”, klinkt het. (ML)