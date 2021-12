Gelukkig nieuwjaar! Dit wenst bekend West-Vlaanderen voor 2022

Het jaar 2021, helaas weer een coronajaar, zit erop. Onze bekende West-Vlamingen zetten voor 2022 een goede gezondheid bovenaan hun nieuwjaarswensen. Maar ook volle zalen, liefde en plezier, het najagen van dromen… en dat zonder coronazorgen.

Topchocolatier, tv-gezicht en West-Vlaams Ambassadeur Dominique Persoone: “Wat minder denken en ons wat meer smijten”

Onze kersverse West-Vlaamse ambassadeur heeft naar eigen zeggen een zot jaar achter de rug en hoopt volgend jaar toch wat meer tijd te vinden om te genieten. “Nog altijd hard werken, maar af en toe een time-out, dat zou deugd doen. Voor de West-Vlaming wens ik dat ons dialect nog meer geapprecieerd wordt. In de ideale wereld is West-Vlaams de voertaal op televisie en moeten ze het Algemeen Nederlands ondertitelen! (lacht) Ik wens iedereen wat minder miserie en hoop dat we ons allemaal wat meer bewuster zijn van wat er speelt in de wereld, zoals de klimaatsverandering. Tijd om onze handen uit de mouwen te steken! We denken te veel. We moeten wat minder denken en ons wat meer smijten!” (BVB)

Zanger Flip Kowlier: “Eerste nieuwe album in negen jaar: spannend!”

“Ik hoop dat iedereen in 2022 kan doen wat hij of zij graag doet en dat persoonlijk welzijn altijd op de eerste plaats komt. Daarnaast hoop ik ook op een consequente regering, beleidsmakers die de juiste keuzes maken. Ik begrijp dat coronamaatregelen nodig zijn, maar het gebrek aan een sluitend beleid stoot op onvrede. Het is mijn grootste wens dat 2022 de terugkeer van een cultuursector op kruissnelheid inluidt, met volle zalen en ongeremd plezier.” Eind maart lanceert Flip Kowlier zijn eerste nieuwe album sinds 2013. “Spannend”, glundert hij. “De eerste single deed het al meer dan goed, dat doet het beste vermoeden. Waar ik vanavond op klink? Dat 2022 voor iedereen wat hoop mag brengen.” (PVH)

Vlaams minister Hilde Crevits: “Vrijheid om te genieten van onze provincie”

“Ik wens al mijn provinciegenoten handenvol geluk, een mondvol liefde en armen vol vriendschap om elkaar te ontmoeten, vast te pakken, te inspireren en te charmeren. Fiets, wandel en geniet! En waar kan je dat beter doen dan bij ons, aan onze kust, in onze polders, in onze historische steden? Waar is het hartelijker en lekkerder tafelen dan in onze cafés en restaurants? Wie maakt er betere streekproducten dan onze boeren? Wij West-Vlamingen zijn preus lik fjertig op onze provincie en hebben daar ook alle redenen toe! Ik hoop dan ook dat 2022 ons allemaal de tijd, de ruimte en de vrijheid zal brengen om weer voluit te genieten van die geweldige troeven van onze provincie. Maar voor nu wens ik jullie vooral prettige feesten!” (PS)

Miss België Kedist Deltour: “Dat iedereen zijn dromen mag verwezenlijken”

De Harelbeekse Kedist Deltour, Miss België 2021, heeft er een druk jaar opzitten en was ontgoocheld dat ze haar favorietenrol op Miss Universe niet kon waarmaken. “Dat doet je meteen ook inzien wat het belangrijkste is in het leven: gezondheid. Ik ben nog jong, maar ook dat besef dringt steeds meer tot me door. Ik wens dan ook iedereen een goede gezondheid toe. Zeker in een jaar waar corona ons nog parten zal blijven spelen en waar heel wat mensen ook de andere gevolgen van corona blijven dragen. Ik zit boordevol plannen waarover ik nog niet veel kwijt kan, maar ik wil ook mijn dromen blijven najagen. Ik hoop dan ook dat naast mijn dromen ook bij de andere West-Vlamingen hun dromen werkelijkheid mogen worden.” (wvs)

Zangeres Wendy Van Wanten: “Een jaar zonder dat vieze, vuile beestje”

Wendy Van Wanten blikt terug op een positief jaar, alhoewel het aantal optredens wat minder was door corona. “Wat ik nu voor mezelf wens, wens ik ook aan iedere West-Vlaming toe: een jaar vol liefde, warmte en geluk. Dat zijn dingen die je niet kan kopen, maar die wel het verschil maken. En laat ons hopen dat 2022 ook een jaar wordt zonder al te veel beperkingen door dat vieze, vuile beestje, zodat iedereen weer voluit alles uit het leven kan halen. Daarnaast wens ik voor mezelf een druk muzikaal jaar toe, met een warme zomer aan onze mooie kust. Ik geef het toe, ik mis mijn lieve fans ontzettend hard. Ik hoop ze in 2022 heel snel terug te zien.” (PADI)

Zanger Will Tura: “Gezond blijven, samen met Jenny”

Will Tura kon zijn 80ste verjaardag door corona niet vieren in zijn geboortestad Veurne, maar op zondag 1 augustus van dit jaar werd hij wel in de bloemetjes gezet voor zijn 81ste verjaardag. “Veurne zit voor altijd diep in m’n hart. Ik kijk ook met voldoening terug naar mijn voorbije concerten. De mensen die ik wilde bereiken, kon ik ook bereiken en dat maakt mij gelukkig. Mijn fans en publiek wens ik het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Zelf laat ik alles op mij afkomen. Ik ben God dankbaar dat ik al deze leeftijd bereikt heb en mij nog goed voel. Nu wil ik vooral gezond blijven en samen met Jenny verder gelukkig zijn. Ik blijf als componist verder werken. In 2022 gaat mijn musical Vergeet Barbara hopelijk in première.” (PADI)

Zangeres Camille Dhont: “Een verrassing voor mijn West-Vlaamse vrienden”

“Voor mezelf wens ik bovenal een goeie gezondheid en dit ook voor iedereen in mijn omgeving. Voor de wereld wens ik dat iedereen kan zijn wie hij/zij is of wil zijn. Ik hoop dat dromen mogen uitkomen. Mijn eigen droom is om volgend jaar een spetterend optreden te geven in de Lotto Arena en iets in het buitenland kunnen betekenen. Ik wens iedereen zo snel mogelijk een coronavrije wereld toe. De West-Vlamingen wens ik alles wat ze maar mogen wensen. Ik hoop dat ze in 2022 tevreden zullen zijn met mijn optreden in Liefde Voor Muziek. In dit programma heb ik een speciale verrassing voor alle West-Vlaamse vrienden. Love you all en hopelijk zien we elkaar volgend jaar bij een van mijn optredens.” (PADI)

Gouverneur Carl Decaluwé: “Toekomst van onze provincie vrijwaren”

“Een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. Dat is de basis, dat brengt geluk. Samenleven in deze tijd is heel anders geworden. Ik wil iedereen danken voor de volgehouden inspanningen in 2021. Ik hoop dat we naar ons normaal leven kunnen terugkeren en dat we opnieuw kunnen focussen op wat echt belangrijk is: armoede en ongelijkheid bestrijden, ons inzetten voor het klimaat, initiatieven nemen inzake verkeersveiligheid en preventie van criminaliteit, mensensmokkel aanpakken. We willen de toekomst van West-Vlaanderen vrijwaren voor onze kinderen en kleinkinderen. Laat ons van positiviteit en de typische West-Vlaamse veerkracht de leidraad maken van ons handelen. Zorg voor jezelf en voor elkaar!” (SVK)

Zangeres Laura Lynn: “Eigen concert op 30 april in Ardooie”

Schlagerkoningin Laura Lynn uit Ardooie gaf oprecht toe dat het een jaar was vol ups en downs. “Een jaar waarin corona nog steeds aanwezig was, waardoor de volledige vrijheid uitbleef. Gelukkig mocht ik tijdens de zomermaanden toch vaak op het podium staan wat mezelf en heel wat andere mensen gelukkig heeft gemaakt. Maar ondanks de downs blijf ik toch positief en kijk ik uit naar een fantastisch 2022. Ook in het nieuwe jaar hoop ik veelvuldig te mogen optreden, met als toetje mijn eigen concert op 30 april in Ardooie. Ik hoop en ik wens dat dit nu eindelijk wél mag doorgaan. Verder wens ik aan iedereen fijne feestdagen toe, heel veel liefde en geluk, maar vooral: blijf allemaal gezond!” (PADI)

Actrice Maaike Cafmeyer: “Ik wens moed, houvast en liefde”

“Ik beleef mijn beste dagen niet. Echt waar. Ik doe mijn best om mijn vrolijke zelf te blijven, maar de wereld weegt. De cultuursector bloedt. Ik wens mezelf moed en houvast om door alle shit te scharrelen. Ik hoop op beter. Ik wens de West-Vlaming alle liefde in deze moeilijke tijd. Niet opgeven. We staan met onze twee voeten in het slijk, maar we kunnen doen alsof we kunstschaatsers zijn. Doe ons dat maar na!” (KV)

Minister Vincent Van Quickenborne: “Troost voor mijn mama, een tik voor populisten”

“Ik wens dat mijn lieve mama troost en levensvreugde vindt, ondanks het verlies van onze papa. Dat Bo en Scott veel mogen leren en plezier maken. Dat mijn Anouk het allemaal kan blijven bolwerken: haar job, haar studies en ons gezin. En dat ik bij dat laatste wat meer meehelp. Ik wens ook dat mijn team voldoende energie en dat tikkeltje geluk mag blijven hebben om justitie verder te hervormen. Ik hoop dat in 2022 de vrije wereld wat minder timide wordt, dat er wat meer offensief komt. Liberale democratieën mét tanden, dát heeft de wereld nodig. Tegen de oude en de nieuwe dictaturen. Daarom wens ik in 2022 een stevige electorale tik om de oren voor populistische politici, voor Viktor Orbán en de zijnen.” (OV)

Zanger Wannes Cappelle: “Ik hoop dat we blijven ‘klappen’ met elkaar”

“De verdeeldheid in onze maatschappij is het afgelopen jaar heel sterk toegenomen. Kijk maar naar de discussies tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Ik hoop dat we elkaar in de eerste plaats weer als mens zien, los van al die verschillen. Meer nog: ik hoop vooral dat we ook volgend jaar blijven klappen met elkaar. Wat ik mezelf wens? Veel inspiratie. Ik hoop volgend jaar veel muziek te schrijven voor een nieuw album van Het Zesde Metaal en ook om nummers van Mozart in het West-Vlaams te vertalen. En de West-Vlamingen? Dat we blijven de wereld veroveren. Zelf ben ik net verhuisd naar IJsland. Dat deel van de wereld is alvast geregeld. Nu de rest nog.” (lacht) (BVB)

Basketster Emma Meesseman: “Niets is mooier dan dromen waarmaken”

“Een goede gezondheid en een gezond verstand, voor iedereen, elke dag van het jaar. En ik wens iedereen het lef toe om voor de nummer één van hun persoonlijke bucketlist te gaan. Dromen zijn mooi, maar nog mooier als je ze waar kan maken.”

Marathonloper Koen Naert: “Blijf de kracht vinden om vol te houden”

“Ik wens alle West-Vlamingen een gelukkig 2022! En nu serieus: dat we met zijn allen opnieuw iets meer van onze vrijheid mogen gaan genieten. Dat we stap voor stap naar een samenleving als voorheen mogen terugkeren. En dat ook iedereen dezer dagen de kracht vindt om vol te blijven houden. Sportief: dat we met West-Vlaanderen de Europese en mondiale sportwereld verder inpalmen, haha!”

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere: “Er volgend jaar weer 100 procent voor gaan”

“Na een nieuw jaar met covid-19, die beschamende zaak Propere Handen in het voetbal en het afscheid nemen van een persoon die we enorm apprecieerden, hoop ik dat we er met Cercle weer een jaar honderd procent voor gaan. En voor iedereen: gezondheid, liefde en geluk!”

Zeilster Emma Plasschaert: “Ouderen uit hun isolement halen”

“Dat we in 2022 een oplossing kunnen vinden voor de mensen die geïsoleerd zijn, vaak ouderen. Want ik heb het gevoel dat er door de pandemie redelijk wat eenzaamheid is, vooral bij mensen die bang zijn om besmet te geraken.”

Boksster Delfine Persoone: “Ik droom nog van een grote titelkamp”

“Ik wens mijn familie en vrienden een gezond jaar toe met meer vrije tijd en waarin het sociale leven terug mag komen. Mijn zus bevalt eind januari en ik wens haar een gezonde baby. Sportief hoop ik op een beter jaar met minder afgelaste boksmeetings. Ik zou ook graag nog een grote titelkamp boksen. Ik word al 37, hé. Tot slot wens ik alle West-Vlamingen een beter sociaal leven en uitgaansjaar toe.”

Ex-zwemster Fanny Lecluyse: “Stempel drukken op Kortrijkse Zwemclub”

“Ik wens mijn familie en mezelf een gelukkig en gezond jaar toe. Ik ga aan de slag bij de Kortrijkse Zwemkring als assistent-coach en hoop een positieve invloed op de club te hebben. Ik wil ervoor zorgen dat onze zwemmers volgend jaar met hun beste zwemtijd naar huis gaan. Zelf zal ik in 2022 geen baantjes meer trekken. Verder mijn beste wensen voor alle West-Vlamingen. Dat ze vooral gelukkig en gezond door het leven kunnen gaan.”

Voetbalster Tessa Wullaert: “Uitkijken naar het EK voetbal in juli”

“Ik wens dat mijn familie en ik in 2022 gezond mogen blijven. Ik hoop dat mijn bedrijfje GRLPWR (Girlpower organiseert voetbalstages en kampen voor jonge meisjes, red.) verder zal groeien. Ook kijk ik erg uit naar het EK met de Red Flames in Engeland (van 6 tot 31 juli, red.). Ik ben hoopvol dat we in 2022 een nieuwe positieve stap vooruit kunnen én mogen zetten wat de coronapandemie betreft.”

Volleyballer Matthijs Verhanneman: “Opnieuw spelen voor kolkend Schiervelde”

“Vooral dit seizoen nog eens mogen spelen voor een uitverkocht en kolkend Schiervelde. En dat we met zijn allen gemotiveerd worden om onze sociale contacten net uit te breiden in plaats van ze te beperken. En meer positief nieuws in de (sociale) media in 2022. De wereld heeft nood aan positivisme.”

Wielrenner Tim Declercq: “Een koerske voor mezelf en De Hel voor Yves”

“Voor 2022 wens ik voor iedereen iets minder contactbubbels, opnieuw de mogelijkheid op een bierdouche bij het live bijwonen van sportwedstrijden, veel leute, veel goesting, een klein koerske voor mezelf en Parijs-Roubaix voor Yves Lampaert.”

Voetbalanalist Franky Van der Elst: “Dat de Rode Duivels in Qatar beter doen dan op het EK”

“Mijn grootste wens: dat we volgend jaar deze periode niet meer over corona praten, want veel mensen lopen op de toppen van hun tenen. Voor de Rode Duivels: in Qatar beter doen dan op het EK. Voor mezelf: verder commentaar mogen geven bij het Belgische voetbal en de Champions League en geregeld eens bijschuiven in Extra Time.”