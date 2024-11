“Wordt nu al het mirakel van Bellegem genoemd”: Luc gaat op zoek naar stille weldoener die zijn kapel herstelde

In Bellegem gaat het verhaal rond van een onverwachte weldoener die de veldkapel Foulon in de Manpadstraat heeft hersteld. Luc Despiegelaere, de 78-jarige eigenaar, ontdekte tot zijn verbazing dat de kapel hersteld was zonder dat hij of iemand uit de buurt wist wie de reparatie had uitgevoerd.

“We hebben de kapel een kleine tien jaar geleden gekocht. M’n vrouw en ik zijn grote liefhebbers van erfgoed,” vertelt hij. “Helaas heeft de kapel de afgelopen vier jaar al zo’n drie keer schade opgelopen, meestal door landbouwvoertuigen die bij het werken op het land per ongeluk tegen de kapel botsen.” Tot nu toe wisten Despiegelaere en zijn vrouw telkens wie de schade had veroorzaakt en regelden ze de herstellingen met de betrokken boeren.

Stille weldoener

Deze keer is het echter anders. Hoewel hij vermoedde dat de boer die onlangs schade aan de kapel veroorzaakte misschien zelf het initiatief had genomen voor de reparatie, bleek dat niet het geval. “Ik vroeg het aan de boer in kwestie en die viel uit de lucht,” zegt Despiegelaere. Buurtbewoners hadden echter jonge mensen met een bestelwagen gesignaleerd, die afgelopen weekend rond de kapel werkten. Despiegelaere vermoedt daarom dat een “stille weldoener” mogelijk achter de herstelling zit.

De kapel, een neogotisch bouwwerk opgericht in 1884 en sinds 2004 een beschermd monument, is een geliefde plek voor wandelaars die er in het weekend vaak even halt houden. “Hier in het dorp wordt het alleszins al ‘het mirakel van Bellegem’ genoemd,” aldus Despiegelaere, die hoopt de anonieme weldoener te kunnen bedanken voor deze onverwachte daad.